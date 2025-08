Accident ou sabotage ? Cinq ans après l’explosion au port de Beyrouth, le mystère reste (presque) intact

4 août 2020, 18h08. L’une des plus fortes explosions non nucléaires de l’histoire moderne pulvérise la capitale libanaise, emportant quelque 235 vies et faisant des milliers de blessés. Que s’est-il passé ? Les premiers éléments apparaissent dans les heures qui suivent. La déflagration résulte d’un incendie ayant déclenché la détonation de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium entreposées dans des conditions hasardeuses au port de Beyrouth. L’implication de la classe politique libanaise transforme rapidement l’affaire en crime d’Etat. De l’ancien président Michel Aoun au premier ministre Hassane Diab, des responsables au plus haut niveau ont été informés du danger. Au fil des ans, des révélations établissent également un faisceau de responsabilité quant à la manière dont le...

