Le jour où le 4-Août devint une cause pour l’État...

La cinquième commémoration de l’explosion au port de Beyrouth a mobilisé cette année, outre les familles des plus de 230 victimes et des centaines de citoyens fidèles au rendez-vous, une grande majorité des ministres du gouvernement de Nawaf Salam, formé en février dernier. Cette forte mobilisation des autorités est significative à un moment où l’enquête du procureur Tarek Bitar a repris après des années d’entraves et que des bouleversements sont venus modifier en profondeur la scène politique, insufflant un nouvel espoir dans la lutte contre la corruption et pour la justice. Même l’un des ministres nommés par le Hezbollah, Rakan Nassereddine, ministre de la Santé, était là, malgré les accusations d’entrave à la justice lancées contre le tandem chiite.Une mobilisation que les proches de victimes n’ont...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte