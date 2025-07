Entre Assi et Ziad Rahbani, un conflit intellectuel qui résume l'histoire moderne du Liban

C’est dans le salon de la maison de Assi Rahbani à Antélias, dans le caza du Metn, que Ziad a un jour décrit comme une « république », que le petit génie que nous venons de perdre a grandi. Dans cette «république de salon » s’est affirmé le mouvement artistique romantique de l’Orient arabe – qui a glorifié la nature, le patrimoine et la campagne, à travers une musique, une langue et un dialecte porteurs d’une nouvelle identité libanaise.Ziad Rahbani, alors âgé de sept ans, entendait Saïd Akl débattre avec Ounsi el-Hajj du sens du mot « patrie ». Ce salon n’était pas simplement un espace de création musicale et théâtrale ; comme le décrivait l’artiste lui-même, mais un « centre de prise de décision ». Le « fils prodige » n’a toutefois pas « suivi la ligne » et s’est rebellé contre ce...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte