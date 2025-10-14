Menu
LE LIBAN À TABLE
LE LIBAN À TABLE

Variations autour d’un thème - Recettes de chef

La crème brûlée aux fruits rouges de Charles Azar

Un dessert tout en rondeur et en frâicheur.

le 14 octobre 2025 à 12h25

6 avis
La crème brûlée aux fruits rouges de Charles Azar

La traditionnelle crème brûlée, mais avec un twist de fraicheur.

  • Préparation 30 min

    Cuisson 45 min

  • Portions

    4 personnes

  • Difficulté

    Facile

INGRÉDIENTS
  • 500 g de crème liquide entière
  • 1 gousse de vanille
  • 5 jaunes d’œufs
  • 100 g de sucre semoule
  •  40 g de cassonade (pour caraméliser)
  •  80 g de compotée de fruits rouges
  • Quelques fraises et myrtilles fraîches pour la décoration
Préparation
  1. Chauffer la crème avec la gousse de vanille fendue et grattée.
  2. Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre.
  3. Verser la crème chaude sur le mélange œufs-sucre en fouettant sans s’arrêter.
  4. Répartir la préparation dans 4 ramequins.
  5. Cuire au bain-marie, au four préchauffé à 110 °C, pendant 40 à 50 minutes, jusqu’à ce que la crème soit prise mais encore légèrement tremblotante.
  6. Mettre à refroidir au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
  7. Saupoudrer chaque crème froide de cassonade.
  8. Caraméliser à l’aide d’un chalumeau pour former une fine croûte croustillante.
  9. Déposer une cuillère de compotée de fruits rouges au centre.
  10. Décorer avec une fraise fraîche et quelques myrtilles.

Charles Azar, la pâtisserie sous toutes ses formes
bio

Charles Azar s’intéresse depuis longtemps à la pâtisserie sous toutes ses formes. Au-delà de la maîtrise des techniques essentielles, il a développé sa touche particulière et un style bien à lui. Depuis quelques années, il gère un bureau de conseil en pâtisserie, avec des projets locaux et internationaux, et a inauguré sa deuxième boutique de glace artisanale « Le Flocon » dans laquelle il ne travaille que des produits purement naturels et de saison.

Lire plus

On casse la croûte

Cette recette porte en elle à la fois mémoire et convivialité. La crème brûlée réveille le souvenir d’un geste raffiné, celui de casser la fine couche caramélisée. Il s‘agit d’un dessert universel, mais qui rappelle aussi les premiers souvenirs gourmands que nous créons à The Chase. Ce dessert fait partie des souvenirs de la belle époque du restaurant que nous souhaitons prolonger.

Lire plus
Sur le même sujet
