La crème brûlée aux fruits rouges de Charles Azar

-
Préparation 30 min
Cuisson 45 min
-
Portions
4 personnes
-
Difficulté
Facile
- 500 g de crème liquide entière
- 1 gousse de vanille
- 5 jaunes d’œufs
- 100 g de sucre semoule
- 40 g de cassonade (pour caraméliser)
- 80 g de compotée de fruits rouges
- Quelques fraises et myrtilles fraîches pour la décoration
- Chauffer la crème avec la gousse de vanille fendue et grattée.
- Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre.
- Verser la crème chaude sur le mélange œufs-sucre en fouettant sans s’arrêter.
- Répartir la préparation dans 4 ramequins.
- Cuire au bain-marie, au four préchauffé à 110 °C, pendant 40 à 50 minutes, jusqu’à ce que la crème soit prise mais encore légèrement tremblotante.
- Mettre à refroidir au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
- Saupoudrer chaque crème froide de cassonade.
- Caraméliser à l’aide d’un chalumeau pour former une fine croûte croustillante.
- Déposer une cuillère de compotée de fruits rouges au centre.
- Décorer avec une fraise fraîche et quelques myrtilles.
