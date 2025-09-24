Menu
LE LIBAN À TABLE
Variations autour d’un thème - Recette revisitée

La kebbé nayyé et glace à l’arak du chef Youssef Akiki

Une recette libanaise hyper traditionnelle, mais avec un twist.

Recette recueillie par Carla HENOUD, le 24 septembre 2025 à 10h22

Le fondant de la viande crue et la fraîcheur de la glace à l'arak.

  • Préparation 30 min

    Cuisson 10 min

  • Portions

    3 personnes

  • Difficulté

    Moyenne

INGRÉDIENTS
  • Pour la kebbé nayyé :
  • 500 g de viande d’agneau hachée
  • 100 g de bourghol (blé dur concassé)
  • 25 g de menthe fraîche
  • ½ petit oignon
  • 10 g de marjolaine fraîche
  • ½ c. à. c de poivron doux en poudre
  • ½ c. à. c. de cannelle en poudre
  • Pour la glace à l’arak :
  • 1 verre de lait liquide
  • 75 g de crème
  • 1 jaune d’œuf (20 g)
  • 1 c. à. s. de sucre
  • 1 c. à c. de stabilisateur
  • 2 c. à s. pleines d’arak
  • 3 g de sel de Maldon.
Préparation La kebbé nayyé et glace à l’arak du chef Youssef Akiki

Pour la kebbé nayyé :

  1. Bien mélanger en malaxant longuement tous les ingrédients ensemble. Lorsqu’une pâte homogène se forme, garder au frais.

Pour la glace à l’arak :

  1. Mélanger le stabilisateur avec le sucre et le jaune d’œuf.
  2. Faire chauffer le lait avec la crème.
  3. Les mélanger, puis ajouter l’arak et le sel Maldon.
  4. Ajouter le tout dans le Pacojet ou dans une sorbetière.


Instagram : @chefyoussefakiki

Youssef Akiki, chef aux multiples projets
bio

Youssef Akiki a quitté le restaurant Burgundy après 10 ans de bons et loyaux services, de même que Oh Bakehouse, pour se consacrer au restaurant Paname (dans lequel il n'a désormais plus de parts), à sa compagnie de consultants Kitchen Backstage et surtout à son nouveau projet Brût. Située dans son village de Hrajel, cette auberge propose des menus dégustation sans carte, inspirés des traditions locales. En 2023, il a ouvert Butler’s table by Youssef Akiki, fruit d’une collaboration entre ce dernier et Élie Khoury, gérant du restaurant.

Lire plus

La tradition dans la modernité

« C’est un plat que l’on peut consommer en entrée. Je l’ai choisi parce que c’est une recette purement libanaise, comme je les aime, et que je sers dans mon restaurant Brût, à Hrajel, mais avec un twist. De plus, j’aime la viande d’agneau, j’ai mon propre élevage. L’équilibre entre la tradition dans la préparation de la kebbé et l’utilisation de l’arak non pas comme une boisson qui accompagne le plat, mais comme une glace, m’a paru intéressant. La tradition oui, mais dans la modernité. »

Lire plus
