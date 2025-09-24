La kebbé nayyé et glace à l’arak du chef Youssef Akiki

« C’est un plat que l’on peut consommer en entrée. Je l’ai choisi parce que c’est une recette purement libanaise, comme je les aime, et que je sers dans mon restaurant Brût, à Hrajel, mais avec un twist. De plus, j’aime la viande d’agneau, j’ai mon propre élevage. L’équilibre entre la tradition dans la préparation de la kebbé et l’utilisation de l’arak non pas comme une boisson qui accompagne le plat, mais comme une glace, m’a paru intéressant. La tradition oui, mais dans la modernité. »