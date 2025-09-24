La kebbé nayyé et glace à l’arak du chef Youssef Akiki

-
Préparation 30 min
Cuisson 10 min
-
Portions
3 personnes
-
Difficulté
Moyenne
- Pour la kebbé nayyé :
- 500 g de viande d’agneau hachée
- 100 g de bourghol (blé dur concassé)
- 25 g de menthe fraîche
- ½ petit oignon
- 10 g de marjolaine fraîche
- ½ c. à. c de poivron doux en poudre
- ½ c. à. c. de cannelle en poudre
- Pour la glace à l’arak :
- 1 verre de lait liquide
- 75 g de crème
- 1 jaune d’œuf (20 g)
- 1 c. à. s. de sucre
- 1 c. à c. de stabilisateur
- 2 c. à s. pleines d’arak
- 3 g de sel de Maldon.
Pour la kebbé nayyé :
- Bien mélanger en malaxant longuement tous les ingrédients ensemble. Lorsqu’une pâte homogène se forme, garder au frais.
Pour la glace à l’arak :
- Mélanger le stabilisateur avec le sucre et le jaune d’œuf.
- Faire chauffer le lait avec la crème.
- Les mélanger, puis ajouter l’arak et le sel Maldon.
- Ajouter le tout dans le Pacojet ou dans une sorbetière.
Instagram : @chefyoussefakiki
-
