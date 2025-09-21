Momaki : Le nouveau Mon Maki à Moi s’installe à Verdun

C’est dans le centre commercial ABC Verdun, au troisième étage, que Momaki, anciennement Mon Maki à Moi, concept de restauration japonaise créé par Nada Aad, vient d’ouvrir sa dernière adresse.

Avec ses 250 m², dont 40 places en terrasse et 20 à l’intérieur, ce nouveau restaurant marque une étape importante dans le développement d’une marque née il y a quinze ans à Byblos sous le nom Mon Maki à Moi. « L’ABC Verdun était un objectif pour nous et nous avons sauté sur l’occasion », explique Nada Aad. « Nous en avons profité pour lancer notre nouvelle image de marque et une expérience repensée. » Le lieu conserve les fondamentaux qui ont fait le succès de la maison comme son bar à sushi ouvert où les clients assistent à la préparation des makis et sa cuisine chaude pour les plats asiatiques, mais introduit aussi un nouveau décor, des couleurs plus accessibles et un style volontairement plus détendu. « Nous avons voulu réadapter notre image de marque afin qu’elle corresponde plus à ce que nous sommes vraiment. » L’investissement, estimé à 350 000 dollars, est « un véritable jalon dans la vie de la marque », insiste Nada Aad.

Derrière ce changement d’identité se cache une réflexion stratégique sur l’évolution du marché et les ambitions de développement. « Après quinze ans, il fallait moderniser notre image, rajeunir le concept et le rendre plus facile à franchiser», poursuit Nada Aad. Rebaptisé Momaki, l’enseigne assume désormais une esthétique plus légère, inspirée par la nature et la mer. « Nous avons simplifié et raccourcit le nom afin de préparer la marque à franchiser dans les pays de la région », précise-t-elle.

Outre ses trois restaurants principaux à Jbeil, Dbayé et Gemmayzé, Momaki teste aussi des formats plus petits : un comptoir permanent dans un restaurant à Tripoli et des restaurants saisonniers à Ehden et Broummana. L’ouverture à Verdun inaugure ainsi un nouveau modèle, celui du restaurant de centre commercial, pensé comme une référence pour la marque. « Notre ambition est claire : développer un réseau de franchises à l’étranger, et se développer au Liban », affirme Aad. « Nous avons déjà quatre nouvelles opportunités à l’étude, à Beyrouth, dans le Metn et au Nord, et nous voulons aussi élargir l’offre avec de nouveaux plats asiatiques. »

Une pionnière de l’entrepreneuriat féminin

Le parcours de Nada Aad illustre aussi une rareté dans le paysage entrepreneurial libanais : celui d’une femme dirigeant seule une entreprise en pleine expansion. Issue d’une formation en finance, titulaire d’un bachelor, d’un master et d’un MBA, elle revendique une approche à la fois rationnelle et passionnée. « J’aime les risques et les défis, c’est ce qui me motive », confie-t-elle. « Quand j’ai souhaité me lancer à Byblos, je ne savais pas que j’allais trouver dans la restauration un métier qui me correspondait autant. J’aime le contact avec les clients, la gestion des équipes, et surtout la créativité qu’exige ce secteur. » Aujourd’hui, Momaki emploie 90 personnes, attire une clientèle variée avec un ticket moyen de 40 dollars, et trace sa route vers la régionalisation. Après une première franchise vendue en Égypte, Nada Aad entend bien s’appuyer sur l’expérience de Verdun pour reproduire un modèle exportable. « Ce nouveau restaurant est à la fois un aboutissement et un point de départ », conclut-elle.