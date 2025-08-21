Menu
LE LIBAN À TABLE
Les hommes aux fourneaux

Le chawarma de poulet de John Achkar (et de sa téta)

Humoriste d'envergure désormais internationale, John Achkar s'attaque à un nouveau défi : la cuisine. Première tentative aux fourneaux, et déjà un réflexe de survie… faire appel à sa grand-mère, évidemment.

Par Carla HENOUD, le 21 août 2025 à 13h21

John Achkar, pas peu fier de son chawarma poulet.

Dans le dossier Les hommes aux fourneaux

  • Préparation 30 min

    Cuisson 20 min

  • Portions

    4 personnes

  • Difficulté

    Facile

INGRÉDIENTS
  • 700 g de blancs ou de cuisses de poulet (émincés en très petits morceaux).
  • Pour la marinade 
  • 1 tasse moyenne de tahini
  • 3 cuillère à soupe de laban (ou de yaourt)
  • Un bocal de cornichons locaux
  • ½ cuillère à café de sept épices
  • ½ c. à c. de cardamome moulue
  • ½ c. à c. de sel
  • ½ c. à c. de poivre blanc moulu
  • 1 c. à s. d’épices pour chawarma
  • Le jus d’un citron
  • Le jus d’une orange
  • 1 petite tasse de vin blanc
  • 1 petite tasse de vinaigre blanc
  • Un sac de pain arabe de taille moyenne
  • 1 petite boîte de crème d’ail (toum) déjà prête.
Préparation LE CHAWARMA DE POULET DE JOHN ACHKAR (ET DE SA TÉTA)
  1. Émincer le poulet en très petits morceaux.
  2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade : tahini, laban, sept épices, cardamome, sel, poivre, épices pour chawarma, jus de citron et d’orange, vin et vinaigre.
  3. Ajouter les morceaux de poulet dans la marinade et bien mélanger. 
  4. Laisser mariner au réfrigérateur pendant au moins 2 heures ou toute une nuit.
  5. Pour la cuisson, première option : retirer le poulet de la marinade et le faire cuire dans une poêle à feu moyen jusqu’à ce qu’il devienne doré. Ajouter la sauce lorsque le poulet est déjà presque sec. 
  6. Deuxième option : mettre le poulet avec toute la marinade dans un plat en pyrex et le laisser cuire au four jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé. 
  7. Pendant que le poulet est en train de cuire, couper les cornichons en fines lamelles.
  8. Lorsque le poulet est prêt à être servi, ouvrir un pain pita ou un petit pain arabe.
  9. Étaler la crème d’ail selon le goût sur les faces intérieures.
  10. Ajouter le chawarma de poulet puis les cornichons.
  11. Il est aussi possible d’ensuite toaster le sandwich pour qu’il soit servi bien croustillant.


8 questions gourmandes 

  1. Quand avez-vous commencé à cuisiner ? Aujourd’hui, et plus exactement pour cette rubrique !
  2. Quel est votre rapport avec la cuisine ? Je suis un « taker », c’est-à-dire que je prends. C’est bien la première fois que je m’investis. Ma famille en est très fière…
  3. Sucré ou salé ? Salé, salé… 
  4. Gourmand ou gourmet ? Plutôt gourmet. J’aime surtout, durant mes voyages, découvrir les plats du pays.
  5. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Petit déjeuner. C’est la meilleure façon de démarrer sa journée, avec des œufs Benedict de préférence.
  6. Le chef que vous admirez ? Alan Geaam. Ce qu’il a fait pour la cuisine libanaise à l’étranger est remarquable.
  7. Votre cuisine préférée ? La grecque. Je peux manger une salade grecque à tous les repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner.
  8. Carnivore ou végétarien ? Entièrement carnivore. 
John Achkar, chef d'un jour
bio

Même si dans une vie parallèle, plus discrète, cet ancien élève du Collège Notre-Dame de Jamhour est un entrepreneur bardé d’un master en relations internationales de l’Université Saint-Joseph (USJ) et d’un master en gestion d’entreprise de la Singapore Management University, la comédie semble avoir occupé le plus clair du temps de John Achkar ces deux dernières années.

Drôle sans se forcer ou en faire trop, avec cette tendresse dans la voix et ce naturel dans le (juste) ton, ainsi que des histoires auxquelles tous les Libanais s’identifient, ce jeune Libanais a vu sa carrière exploser depuis 2024 avec une tournée internationale, deux spectacles au Liban cet été, et l’Olympia, « un rêve », en octobre 2025.

Ce talent inné qu’il cultive sans effort depuis l’enfance, mêlé à un sens de l’observation et une rapidité d’adaptation – à chaque escale, dans le monde, il trouve des histoires qui concernent la diaspora –, l’ont propulsé au niveau de comédien de stand-up d’envergure internationale. À l’image de son mentor Gad Elmaleh dont il a fait la première partie à Dubaï, et à qui on le compare de plus en plus… 

Tout est dans la marinade de la grand-mère

Lorsqu’il débarque dans la cuisine les bras chargés de sacs remplis d’ingrédients, qu’il les sort un à un avec un grand sourire, John Achkar ressemble à un grand enfant fin prêt à passer un examen. « Ma femme Katia a mis tout ce qu’il faut. Enfin, je crois… » Puis il dispose les épices dans des bols, le blanc de poulet sur une assiette, et pose son yaourt à portée de main. Muni de gants, d’un tablier de pro, le voilà lancé dans cette nouvelle aventure, pas totalement sûr de lui, cherchant à chaque instant l’approbation d’un public improvisé. Et lorsqu’on lui demande depuis quand il cuisine, il répond : « Depuis une demi-heure ! » Puis il confie, avec une certaine fierté, que toute sa famille est prévenue et guette secrètement les résultats. Pour son baptême des fourneaux, il a choisi le chawarma de sa grand-mère. « Facile, et presque déjà fait, puisqu’elle avait préparé la marinade la veille ! »

Même si le plat est réussi, alors qu’il a oublié certains ingrédients rajoutés à la dernière minute et changé certains dosages, John Achkar derrière les fourneaux, c’est un peu beaucoup John Achkar sur scène : naturel, drôle et touchant. Délicieux en sommet.

