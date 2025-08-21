Le chawarma de poulet de John Achkar (et de sa téta)

-
Préparation 30 min
Cuisson 20 min
-
Portions
4 personnes
-
Difficulté
Facile
- 700 g de blancs ou de cuisses de poulet (émincés en très petits morceaux).
- Pour la marinade
- 1 tasse moyenne de tahini
- 3 cuillère à soupe de laban (ou de yaourt)
- Un bocal de cornichons locaux
- ½ cuillère à café de sept épices
- ½ c. à c. de cardamome moulue
- ½ c. à c. de sel
- ½ c. à c. de poivre blanc moulu
- 1 c. à s. d’épices pour chawarma
- Le jus d’un citron
- Le jus d’une orange
- 1 petite tasse de vin blanc
- 1 petite tasse de vinaigre blanc
- Un sac de pain arabe de taille moyenne
- 1 petite boîte de crème d’ail (toum) déjà prête.
- Émincer le poulet en très petits morceaux.
- Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade : tahini, laban, sept épices, cardamome, sel, poivre, épices pour chawarma, jus de citron et d’orange, vin et vinaigre.
- Ajouter les morceaux de poulet dans la marinade et bien mélanger.
- Laisser mariner au réfrigérateur pendant au moins 2 heures ou toute une nuit.
- Pour la cuisson, première option : retirer le poulet de la marinade et le faire cuire dans une poêle à feu moyen jusqu’à ce qu’il devienne doré. Ajouter la sauce lorsque le poulet est déjà presque sec.
- Deuxième option : mettre le poulet avec toute la marinade dans un plat en pyrex et le laisser cuire au four jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé.
- Pendant que le poulet est en train de cuire, couper les cornichons en fines lamelles.
- Lorsque le poulet est prêt à être servi, ouvrir un pain pita ou un petit pain arabe.
- Étaler la crème d’ail selon le goût sur les faces intérieures.
- Ajouter le chawarma de poulet puis les cornichons.
- Il est aussi possible d’ensuite toaster le sandwich pour qu’il soit servi bien croustillant.
8 questions gourmandes
- Quand avez-vous commencé à cuisiner ? Aujourd’hui, et plus exactement pour cette rubrique !
- Quel est votre rapport avec la cuisine ? Je suis un « taker », c’est-à-dire que je prends. C’est bien la première fois que je m’investis. Ma famille en est très fière…
- Sucré ou salé ? Salé, salé…
- Gourmand ou gourmet ? Plutôt gourmet. J’aime surtout, durant mes voyages, découvrir les plats du pays.
- Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Petit déjeuner. C’est la meilleure façon de démarrer sa journée, avec des œufs Benedict de préférence.
- Le chef que vous admirez ? Alan Geaam. Ce qu’il a fait pour la cuisine libanaise à l’étranger est remarquable.
- Votre cuisine préférée ? La grecque. Je peux manger une salade grecque à tous les repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner.
- Carnivore ou végétarien ? Entièrement carnivore.
