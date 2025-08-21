Le chawarma de poulet de John Achkar (et de sa téta)

bio

Même si dans une vie parallèle, plus discrète, cet ancien élève du Collège Notre-Dame de Jamhour est un entrepreneur bardé d’un master en relations internationales de l’Université Saint-Joseph (USJ) et d’un master en gestion d’entreprise de la Singapore Management University, la comédie semble avoir occupé le plus clair du temps de John Achkar ces deux dernières années.

Drôle sans se forcer ou en faire trop, avec cette tendresse dans la voix et ce naturel dans le (juste) ton, ainsi que des histoires auxquelles tous les Libanais s’identifient, ce jeune Libanais a vu sa carrière exploser depuis 2024 avec une tournée internationale, deux spectacles au Liban cet été, et l’Olympia, « un rêve », en octobre 2025.

Ce talent inné qu’il cultive sans effort depuis l’enfance, mêlé à un sens de l’observation et une rapidité d’adaptation – à chaque escale, dans le monde, il trouve des histoires qui concernent la diaspora –, l’ont propulsé au niveau de comédien de stand-up d’envergure internationale. À l’image de son mentor Gad Elmaleh dont il a fait la première partie à Dubaï, et à qui on le compare de plus en plus…