Le patriarche Hoayek, « père du Grand Liban », sur la voie de la béatification

Le patriarche maronite Elias Hoayek, « père du Grand Liban », sera bientôt béatifié, a annoncé le site Vatican News, après qu'un miracle attribué à son intercession a été reconnu. Déclaré Vénérable en 2019 par le pape François, il fallait qu'un miracle lui soit reconnu pour qu'il puisse devenir Bienheureux.

Mgr Hoayek a dirigé l'Église maronite de 1899 jusqu'à sa mort, en 1931. Il est reconnu comme le « père fondateur du Grand Liban », après avoir réclamé, lors de la Conférence de Versailles, qui réunissait les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, un Liban indépendant ne se limitant pas à la superficie du Mont-Liban.

À l'issue d'une réunion vendredi entre le pape Léon XIV et le cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les causes des Saints, le souverain pontife a autorisé ce dicastère a promulguer six décrets, dont l'un reconnaissant un miracle attribué à l’intercession du patriarche Hoayek : la guérison d'un officier druze de l'armée libanaise, Nayef Abou Assi, qui souffrait d'une spondylolyse chronique, une affection vertébrale grave pouvant entraîner des douleurs chroniques et des problèmes de mobilité. Cet officier s'était réveillé complètement guéri après avoir vu le patriarche en rêve.

Aucune date n'a encore été officiellement annoncée pour la béatification.

Né le 4 décembre 1843 à Helta, au Liban-Nord, Elias Hoayek était entré au séminaire à seize ans avant de se rendre à Rome pour étudier la théologie. De retour au Liban après avoir été ordonné prêtre en 1870, il avait fondé avec mère Rosalie Nasr, à Aabrine (Batroun), la Congrégation des Sœurs maronites de la Sainte Famille, première congrégation féminine apostolique de l’Église maronite. Élu patriarche en 1899, il avait consacré trente années à la formation du clergé et à l’éducation chrétienne des fidèles. Son corps repose au couvent des religieuses de la Sainte Famille, à Aabrine.

Le président Joseph Aoun a a salué sur X cette annonce et remercié le pape Léon XIV pour « son attention constante envers le Liban, particulièrement dans les circonstances délicates et face aux grands défis que traverse le pays. » « Cette proclamation, précisément aujourd’hui, à l’occasion du centenaire de la proclamation de la Constitution libanaise, constitue un signe que la Providence divine, sous la conduite de laquelle le nouveau Bienheureux a toujours œuvré, est celle qui protège le Grand Liban tel qu’il l’a voulu et pour lequel il a travaillé sans relâche : une patrie de concorde entre les différentes communautés, dans ses frontières historiques et civilisationnelles », a écrit M. Aoun.

En février dernier, le pape Léon XIV avait reconnu également un miracle au prêtre libanais Béchara Abou Mrad, ouvrant la voie à sa béatification.