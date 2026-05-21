La base du Hezbollah dit deux choses, laquelle écouter ?

C’est un jeudi comme un autre dans un café de Beyrouth. La terrasse est bondée. Les baristi s’activent derrière le comptoir. Des étudiants et télétravailleurs sont vissés à leur clavier. À l’intérieur, Lynn, 22 ans, déplacée de la banlieue sud de Beyrouth. À sa droite, Sami, 30 ans, originaire de Chamaa et résident de Tyr. À côté, Ali, de Nabatiyé el-Faouqa. La première n’a toujours pas remis les pieds dans la Dahié. Le deuxième a perdu son appartement à Tyr et ne peut pas retourner dans son village, situé en dessous de la « ligne jaune », une zone contrôlée par l’armée israélienne. Le troisième a tenté de rentrer chez lui à deux reprises, mais les bombardements incessants dans le caza de Nabatiyé ont eu raison de sa détermination. Ils sont des dizaines de milliers, peut-être même plus, au sein de la communauté chiite, à avoir des... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

C’est un jeudi comme un autre dans un café de Beyrouth. La terrasse est bondée. Les baristi s’activent derrière le comptoir. Des étudiants et télétravailleurs sont vissés à leur clavier. À l’intérieur, Lynn, 22 ans, déplacée de la banlieue sud de Beyrouth. À sa droite, Sami, 30 ans, originaire de Chamaa et résident de Tyr. À côté, Ali, de Nabatiyé el-Faouqa. La première n’a toujours pas remis les pieds dans la Dahié. Le deuxième a perdu son appartement à Tyr et ne peut pas retourner dans son village, situé en dessous de la « ligne jaune », une zone contrôlée par l’armée israélienne. Le troisième a tenté de rentrer chez lui à deux reprises, mais les bombardements incessants dans le caza de Nabatiyé ont eu raison de sa détermination. Ils sont des dizaines de milliers, peut-être même plus, au...

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