Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Grand Angle

La base du Hezbollah dit deux choses, laquelle écouter ?

Au sein de la communauté, beaucoup semblent se rallier derrière le discours de la formation chiite. Mais des doutes surgissent aussi.

L'OLJ / Par Lyana ALAMEDDINE, le 21 mai 2026 à 00h00

La base du Hezbollah dit deux choses, laquelle écouter ?

Des femmes brandissent des portraits de combattants du Hezbollah tués par l'armée israélienne, le 21 avril 2026, lors de funérailles collectives, à Kfar Sir, au Liban-Sud. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

C’est un jeudi comme un autre dans un café de Beyrouth. La terrasse est bondée. Les baristi s’activent derrière le comptoir. Des étudiants et télétravailleurs sont vissés à leur clavier. À l’intérieur, Lynn, 22 ans, déplacée de la banlieue sud de Beyrouth. À sa droite, Sami, 30 ans, originaire de Chamaa et résident de Tyr. À côté, Ali, de Nabatiyé el-Faouqa. La première n’a toujours pas remis les pieds dans la Dahié. Le deuxième a perdu son appartement à Tyr et ne peut pas retourner dans son village, situé en dessous de la « ligne jaune », une zone contrôlée par l’armée israélienne. Le troisième a tenté de rentrer chez lui à deux reprises, mais les bombardements incessants dans le caza de Nabatiyé ont eu raison de sa détermination. Ils sont des dizaines de milliers, peut-être même plus, au sein de la communauté chiite, à avoir des...
C’est un jeudi comme un autre dans un café de Beyrouth. La terrasse est bondée. Les baristi s’activent derrière le comptoir. Des étudiants et télétravailleurs sont vissés à leur clavier. À l’intérieur, Lynn, 22 ans, déplacée de la banlieue sud de Beyrouth. À sa droite, Sami, 30 ans, originaire de Chamaa et résident de Tyr. À côté, Ali, de Nabatiyé el-Faouqa. La première n’a toujours pas remis les pieds dans la Dahié. Le deuxième a perdu son appartement à Tyr et ne peut pas retourner dans son village, situé en dessous de la « ligne jaune », une zone contrôlée par l’armée israélienne. Le troisième a tenté de rentrer chez lui à deux reprises, mais les bombardements incessants dans le caza de Nabatiyé ont eu raison de sa détermination. Ils sont des dizaines de milliers, peut-être même plus, au...
commentaires (8)

Les manquements de l'etat Libanais? Qu'est ce qu'ils attendent encore de l'etat Libanais? On a subventionné leur electricité, leur Tva, leur douanes pendant des decenies. On a vecu sous leur menaces pendant des decenies. Ils nous ont fait exploser notre ville, envahi nos quartiers, tué nos leaders. Qu'est se qu'ils veulent encore de l'etat Libanais?

..... No comment

20 h 13, le 21 mai 2026

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet
À lire aussi

Commentaires (8)

  • Les manquements de l'etat Libanais? Qu'est ce qu'ils attendent encore de l'etat Libanais? On a subventionné leur electricité, leur Tva, leur douanes pendant des decenies. On a vecu sous leur menaces pendant des decenies. Ils nous ont fait exploser notre ville, envahi nos quartiers, tué nos leaders. Qu'est se qu'ils veulent encore de l'etat Libanais?

    ..... No comment

    20 h 13, le 21 mai 2026

  • Hezb s'est battu pour venger Khamenii et supporter l'Iran apres avoir supporte Hamas mais ou est donc l'Iran et pourquoi les mullahs ne se battent pas pour defendre les chiites du Liban ?

    EL KHALIL ABDALLAH

    13 h 24, le 21 mai 2026

  • Ce que les opposants à ce parti vendu ne savent toujours, pas c’est que les armes ne peuvent rien contre la colère de toute une population sacrifiée et délogée de force de leur terre qu’ils voient brûlée sans pouvoir arrêter les pyromanes qui les opprimes. Nous ne sommes en Iran et ces vendus ne peuvent en aucune façon retourner de façon publique leurs armes contre ceux qui les ont soutenus pendant plus de quatre décennies avec un lot exorbitant de morts et de destructions pour rien Alors un peu de courage ne leur ferait que du bien et leur garantirait une vie décente et un honneur retrouvé.

    Sissi zayyat

    10 h 45, le 21 mai 2026

  • Il existe au sein de la communaute Chiite un courant important qui se demarque a la fois du Hezb et de Amal. Seulement, en raison de son caractere laique, ce courant ne s'est pas regroupe en 3em voie "Chiite" mais collabore avec d'autres Libanais laiques de toutes confessions. Il se reclame a la fois des idees de feu Mohamad Mehdi Chamaeddine et de celles d'une gauche moderee. Il prone l'exclusivite des armes et de la decision de guerre et paix entre les mains de l'etat. Malheureusement, les partis "confessionnels" etouffent toute expression de ce courant.

    Michel Trad

    10 h 06, le 21 mai 2026

  • Le gouvernement devrait inonder les ondes, les journaux, les TikTok, instagrams avec une campagne publicitaire pour s adresser à à la rue chiite et leur expliquer la situation, et de leur demander de faire un choix clair; LIBAN ou IRAN

    Zampano

    08 h 36, le 21 mai 2026

  • Du temps de la « splendeur » du hezbollah il était difficile pour un chiite d’être contre le hezbollah, même secrètement. Nasrallah les appelait les plus honorables, ils avaient tout le pouvoir, beaucoup d’argent, et étaient devenus la fer de lance mondial de l’axe chiite iranien. Dans les manifestations leur cri de guerre était chiite chiite. Ça veut tout dire, c’est par pur sectarisme religieux que la milice d’Iran a mis la main sur les chiites, et avec succès ! C’est peut-être pour ça que des gens qui ont tout perdu, veulent encore s’accrocher à ceux qui leur avaient tout donné.

    NG

    04 h 15, le 21 mai 2026

  • Ces gens vivaient dans la plus belle et la plus riche partie du Liban et avaient tout pour être heureux. Voilà où mène le discours victimaire et l’orgueil.

    Mago1

    03 h 07, le 21 mai 2026

  • «Vous chantiez? J’en suis fort aise. Eh bien dansez maintenant.»

    Mago1

    03 h 02, le 21 mai 2026

Retour en haut