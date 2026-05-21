La base du Hezbollah dit deux choses, laquelle écouter ?

Des femmes brandissent des portraits de combattants du Hezbollah tués par l'armée israélienne, le 21 avril 2026, lors de funérailles collectives, à Kfar Sir, au Liban-Sud. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
C’est un jeudi comme un autre dans un café de Beyrouth. La terrasse est bondée. Les baristi s’activent derrière le comptoir. Des étudiants et télétravailleurs sont vissés à leur clavier. À l’intérieur, Lynn, 22 ans, déplacée de la banlieue sud de Beyrouth. À sa droite, Sami, 30 ans, originaire de Chamaa et résident de Tyr. À côté, Ali, de Nabatiyé el-Faouqa. La première n’a toujours pas remis les pieds dans la Dahié. Le deuxième a perdu son appartement à Tyr et ne peut pas retourner dans son village, situé en dessous de la « ligne jaune », une zone contrôlée par l’armée israélienne. Le troisième a tenté de rentrer chez lui à deux reprises, mais les bombardements incessants dans le caza de Nabatiyé ont eu raison de sa détermination. Ils sont des dizaines de milliers, peut-être même plus, au sein de la communauté chiite, à avoir des...
C’est un jeudi comme un autre dans un café de Beyrouth. La terrasse est bondée. Les baristi s’activent derrière le comptoir. Des étudiants et télétravailleurs sont vissés à leur clavier. À l’intérieur, Lynn, 22 ans, déplacée de la banlieue sud de Beyrouth. À sa droite, Sami, 30 ans, originaire de Chamaa et résident de Tyr. À côté, Ali, de Nabatiyé el-Faouqa. La première n’a toujours pas remis les pieds dans la Dahié. Le deuxième a perdu son appartement à Tyr et ne peut pas retourner dans son village, situé en dessous de la « ligne jaune », une zone contrôlée par l’armée israélienne. Le troisième a tenté de rentrer chez lui à deux reprises, mais les bombardements incessants dans le caza de Nabatiyé ont eu raison de sa détermination. Ils sont des dizaines de milliers, peut-être même plus, au...
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Les manquements de l'etat Libanais? Qu'est ce qu'ils attendent encore de l'etat Libanais? On a subventionné leur electricité, leur Tva, leur douanes pendant des decenies. On a vecu sous leur menaces pendant des decenies. Ils nous ont fait exploser notre ville, envahi nos quartiers, tué nos leaders. Qu'est se qu'ils veulent encore de l'etat Libanais?
20 h 13, le 21 mai 2026