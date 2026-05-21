La bataille de Haddatha se poursuit, baisse du rythme des attaques israéliennes dans les autres régions du Liban-Sud

La bataille de Haddatha, village du secteur central au Liban-Sud situé à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël, se poursuivait jeudi et le Hezbollah a revendiqué de nouvelles attaques contre des tentatives d'avancée dans cette zone stratégique, des combats qui ont lieu hors de la « zone tampon » occupée par Israël dans le sud, alors même que la situation est restée plus calme que les jours précédents dans le reste de la région.

Les combats à Haddatha ont été principalement évoqués par le Hezbollah, qui a revendiqué avoir mené dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque de grande ampleur dans la région de Bint Jbeil. Le parti-milice a affirmé avoir conduit une « vaste attaque contre l’ensemble des positions » israéliennes à Debel, Rchaf et aux alentours de Haddatha (Bint Jbeil), entre minuit et 2h du matin, « avec des vagues successives de roquettes lourdes et de drones suicide ». Également dans la région de Bint Jbeil, il a affirmé avoir tiré des obus d'artillerie sur des soldats et véhicules israéliens à Qaouzah, le long de la frontière. Le Hezbollah a en outre indiqué avoir frappé avec des tirs d'artillerie et de roquettes des militaires israéliens le long du fleuve Litani, au niveau de Deir Seriane. C'est près de ce village que l'armée israélienne a franchi le fleuve en direction de la région de Nabatiyé.

Le Hezbollah a également affirmé avoir attaque une patrouille à Bayada (Tyr), et un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée israélienne à Rchaf (Bint Jbeil). De son côté, l'armée israélienne a indiqué compter, parmi les militaires blessés « au combat » au Liban-Sud mercredi, le commandant de la brigade 401, Meir Biderman, et un photographe du bureau de presse de la troupe. Selon la presse israélienne, le général Biderman a dû être hospitalisé et opéré pour extraire des éclats de projectiles au niveau du crâne, après que la position sur laquelle il se trouvait près de Debel, dans le secteur central, a été attaquée par un drone du Hezbollah.

Le rythme des attaques israéliennes en baisse

Ailleurs au Liban-Sud, le rythme des attaques était en baisse jeudi, avec notamment une matinée marquée par un calme précaire. Plusieurs attaques, dont au moins deux meurtrières, ont toutefois eu lieu dans l'après-midi, notamment dans les cazas de Tyr et Bint Jbeil, et les démolitions de maisons se sont poursuivies. Des frappes ciblées de drone ont tué une personne sur la route reliant Houch à Bazouriyé, dans le caza de Tyr, et une autre à Froun (Bint Jbeil), qui était sur son scooter, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.

Dans le caza de Tyr, l'armée israélienne a également bombardé Haniyé, Houch, Mansouri et Srifa. Dans une attaque à Haniyé, un drone de l'armée israélienne a largué une bombe sonore près d'agriculteurs sans faire de blessés. Dans le caza de Bint Jbeil une frappe aérienne s'est abattue sur Ghandouriyé, et des tirs d'artillerie ont été signalés sur Kfar Dounine et Braachit. L’aviation israélienne a également bombardé la zone de l’hôpital gouvernemental de Tebnine, dans le caza de Bint Jbeil, endommageant le troisième étage de cette infrastructure de santé, ainsi que plusieurs habitations à Yater (Bint Jbeil). Une frappe israélienne sur Tebnine (caza de Bint Jbeil) a en outre détruit deux maisons du village.

Et dans le caza de Nabatiyé, l’artillerie israélienne a pilonné la zone de Hamra, entre Yohmor et Zaoutar el-Charqiyé.

Le ministère de la Santé a annoncé que le bilan cumulé des attaques israéliennes en cours sur le Liban, du 2 mars au 21 mai, s’élève désormais à 3 089 morts et 9 397 blessés, soit 16 tués de plus que la veille, et 35 blessés.