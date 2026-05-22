L’Iran implique le Hezbollah dans les négociations du Pakistan… et lui promet des milliards

L’atmosphère entre l’Iran et les États-Unis continue d’osciller. Ces derniers jours, les discussions ont de nouveau été marquées par un certain optimisme quant à la possibilité d’un accord entre les deux parties, dans un contexte de relance des médiations pakistanaises et des initiatives du Golfe. L’Arabie saoudite, en particulier, a exercé des pressions sur les Américains pour éviter toute escalade, notamment afin d’assurer le bon déroulement de la saison du pèlerinage, tandis que Riyad, Doha et Abou Dhabi cherchent à contribuer au succès d’un accord. L’entente envisagée prendrait d’abord la forme d’une déclaration d’intention, avant l’ouverture de négociations approfondies qui pourraient durer un mois ou plus. Une manière aussi de traverser la période du Mondial-2026 sans nouvelle flambée régionale. Donald Trump avait initialement fixé... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

L’atmosphère entre l’Iran et les États-Unis continue d’osciller. Ces derniers jours, les discussions ont de nouveau été marquées par un certain optimisme quant à la possibilité d’un accord entre les deux parties, dans un contexte de relance des médiations pakistanaises et des initiatives du Golfe. L’Arabie saoudite, en particulier, a exercé des pressions sur les Américains pour éviter toute escalade, notamment afin d’assurer le bon déroulement de la saison du pèlerinage, tandis que Riyad, Doha et Abou Dhabi cherchent à contribuer au succès d’un accord. L’entente envisagée prendrait d’abord la forme d’une déclaration d’intention, avant l’ouverture de négociations approfondies qui pourraient durer un mois ou plus. Une manière aussi de traverser la période du Mondial-2026 sans nouvelle flambée...

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