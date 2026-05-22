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Politique - Éclairage

L’Iran implique le Hezbollah dans les négociations du Pakistan… et lui promet des milliards

Le Liban prépare la composition de la délégation militaire qui participera aux négociations du 29 mai au Pentagone : le commandant du secteur du Sud-Litani et le directeur de la planification au sein de l’armée n’y feront pas partie.

L'OLJ / Par Mounir RABIH, le 22 mai 2026 à 00h00

L’Iran implique le Hezbollah dans les négociations du Pakistan… et lui promet des milliards

Une banderole représentant un poing iranien et un poing du Hezbollah brisant une étoile de David israélienne est suspendue dans une rue de Téhéran, le 9 mai 2026. Photo ATTA KENARE / AFP

L’atmosphère entre l’Iran et les États-Unis continue d’osciller. Ces derniers jours, les discussions ont de nouveau été marquées par un certain optimisme quant à la possibilité d’un accord entre les deux parties, dans un contexte de relance des médiations pakistanaises et des initiatives du Golfe. L’Arabie saoudite, en particulier, a exercé des pressions sur les Américains pour éviter toute escalade, notamment afin d’assurer le bon déroulement de la saison du pèlerinage, tandis que Riyad, Doha et Abou Dhabi cherchent à contribuer au succès d’un accord. L’entente envisagée prendrait d’abord la forme d’une déclaration d’intention, avant l’ouverture de négociations approfondies qui pourraient durer un mois ou plus. Une manière aussi de traverser la période du Mondial-2026 sans nouvelle flambée régionale. Donald Trump avait initialement fixé...
L’atmosphère entre l’Iran et les États-Unis continue d’osciller. Ces derniers jours, les discussions ont de nouveau été marquées par un certain optimisme quant à la possibilité d’un accord entre les deux parties, dans un contexte de relance des médiations pakistanaises et des initiatives du Golfe. L’Arabie saoudite, en particulier, a exercé des pressions sur les Américains pour éviter toute escalade, notamment afin d’assurer le bon déroulement de la saison du pèlerinage, tandis que Riyad, Doha et Abou Dhabi cherchent à contribuer au succès d’un accord. L’entente envisagée prendrait d’abord la forme d’une déclaration d’intention, avant l’ouverture de négociations approfondies qui pourraient durer un mois ou plus. Une manière aussi de traverser la période du Mondial-2026 sans nouvelle flambée...
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