Joseph Aoun, ou le chemin de l’« impossible » 

Le président Joseph Aoun recevant le chef du législatif Nabih Berry au palais de Baabda, en septembre 2025. Photo présidence.
« Mon devoir, en vertu de ma position et de ma responsabilité, est de faire l’impossible – et ce qui est le moins coûteux – pour arrêter la guerre contre le Liban et son peuple. » En prononçant cette phrase, Joseph Aoun n’a pas seulement parlé de la guerre. Il a résumé, en quelques mots, le piège de sa présidence. Car le problème du Liban aujourd’hui n’est plus de savoir quelle est la bonne solution. Mais quelle voie sera la moins dévastatrice.Négocier avec Israël pour tenter d’arrêter la guerre expose le président à un procès en trahison orchestré par le Hezbollah et ses alliés. Refuser d’aller jusqu’au bout – sans les éternelles tergiversations libanaises – condamne le pays à la mort. Affronter le Hezbollah fait peser le risque de l’implosion interne. Mais continuer à le ménager reviendrait à entériner l’échec du projet même sur lequel...
« Mon devoir, en vertu de ma position et de ma responsabilité, est de faire l’impossible – et ce qui est le moins coûteux – pour arrêter la guerre contre le Liban et son peuple. » En prononçant cette phrase, Joseph Aoun n’a pas seulement parlé de la guerre. Il a résumé, en quelques mots, le piège de sa présidence. Car le problème du Liban aujourd’hui n’est plus de savoir quelle est la bonne solution. Mais quelle voie sera la moins dévastatrice.Négocier avec Israël pour tenter d’arrêter la guerre expose le président à un procès en trahison orchestré par le Hezbollah et ses alliés. Refuser d’aller jusqu’au bout – sans les éternelles tergiversations libanaises – condamne le pays à la mort. Affronter le Hezbollah fait peser le risque de l’implosion interne. Mais continuer à le ménager...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
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Nous conaissions toutes les agissements de la milice et ses affiliations 100% iraniennes. Notre Président a eu le mérite d'essayer le dialogue même si c'était voué a l'échec. Maintenant regardons le présent et le futur et avançons. Joseph Aoun et Nawaf Salam seront aussi importants pour notre histoire que B El Khoury et R El Solh s'ils parviennent a aller au bout, rendre a l'état sa véritable souveraineté et entamer le redressement économique. Pour y parvenir ils doivent utiliser n'importe quel moyen y compris une assistance étrangère si besoin tant quelle agit en amie et non en suzerainne.
09 h 55, le 21 mai 2026