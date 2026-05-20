Joseph Aoun, ou le chemin de l’« impossible » 

« Mon devoir, en vertu de ma position et de ma responsabilité, est de faire l’impossible – et ce qui est le moins coûteux – pour arrêter la guerre contre le Liban et son peuple. » En prononçant cette phrase, Joseph Aoun n’a pas seulement parlé de la guerre. Il a résumé, en quelques mots, le piège de sa présidence. Car le problème du Liban aujourd’hui n’est plus de savoir quelle est la bonne solution. Mais quelle voie sera la moins dévastatrice.Négocier avec Israël pour tenter d’arrêter la guerre expose le président à un procès en trahison orchestré par le Hezbollah et ses alliés. Refuser d’aller jusqu’au bout – sans les éternelles tergiversations libanaises – condamne le pays à la mort. Affronter le Hezbollah fait peser le risque de l’implosion interne. Mais continuer à le ménager reviendrait à entériner l’échec du projet même sur lequel... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

« Mon devoir, en vertu de ma position et de ma responsabilité, est de faire l’impossible – et ce qui est le moins coûteux – pour arrêter la guerre contre le Liban et son peuple. » En prononçant cette phrase, Joseph Aoun n’a pas seulement parlé de la guerre. Il a résumé, en quelques mots, le piège de sa présidence. Car le problème du Liban aujourd’hui n’est plus de savoir quelle est la bonne solution. Mais quelle voie sera la moins dévastatrice.Négocier avec Israël pour tenter d’arrêter la guerre expose le président à un procès en trahison orchestré par le Hezbollah et ses alliés. Refuser d’aller jusqu’au bout – sans les éternelles tergiversations libanaises – condamne le pays à la mort. Affronter le Hezbollah fait peser le risque de l’implosion interne. Mais continuer à le ménager...

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