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Société - Ces Villages Du Liban-Sud Sous Le Feu Israélien

« À Zaoutar, le Litani, c’est toute notre vie »

Une incursion vers le nord du fleuve Litani a été menée, début mai, par les troupes israéliennes dans le village, jusqu'où risque de s'étendre la « zone tampon ».

L'OLJ / Collectif, le 21 mai 2026 à 11h40

« À Zaoutar, le Litani, c’est toute notre vie »

Des photos de Zaoutar el-Charkiyé et el-Gharbiyé. Images fournies par Nemer Yaghi et par Wissarb sous licence creative commons.

Dans le dossier Ce que les villages du Liban-Sud, détruits par Israël, représentent pour ceux qui en sont originaires
Un soldat israélien se préparant un café sur les bords du fleuve Litani. Dans la bataille des images et des récits que se livrent Israël et le Hezbollah depuis la reprise de la guerre, les récentes photos publiées par l’armée israélienne, montrant ses soldats envahissant le Liban-Sud en train de franchir le fleuve, sont loin d’être anodines. Après une première tentative avortée, les troupes israéliennes ont bel et bien franchi le Rubicon il y a quelques jours, lors d'une percée entre le village occupé de Deir Seriane (caza de Marjeyoun) et la rive nord du fleuve, en direction de Zaoutar el-Charkiyé (caza de Nabatiyé).Lourdement pilonnée par l’aviation et l’artillerie israélienne depuis la semaine dernière, comme sa voisine de Zaoutar el-Gharbiyé, la localité, qui abrite 6 000 habitants en temps normal, est aujourd'hui totalement...
Un soldat israélien se préparant un café sur les bords du fleuve Litani. Dans la bataille des images et des récits que se livrent Israël et le Hezbollah depuis la reprise de la guerre, les récentes photos publiées par l’armée israélienne, montrant ses soldats envahissant le Liban-Sud en train de franchir le fleuve, sont loin d’être anodines. Après une première tentative avortée, les troupes israéliennes ont bel et bien franchi le Rubicon il y a quelques jours, lors d'une percée entre le village occupé de Deir Seriane (caza de Marjeyoun) et la rive nord du fleuve, en direction de Zaoutar el-Charkiyé (caza de Nabatiyé).Lourdement pilonnée par l’aviation et l’artillerie israélienne depuis la semaine dernière, comme sa voisine de Zaoutar el-Gharbiyé, la localité, qui abrite 6 000 habitants en temps normal,...
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