« À Zaoutar, le Litani, c’est toute notre vie »

Un soldat israélien se préparant un café sur les bords du fleuve Litani. Dans la bataille des images et des récits que se livrent Israël et le Hezbollah depuis la reprise de la guerre, les récentes photos publiées par l’armée israélienne, montrant ses soldats envahissant le Liban-Sud en train de franchir le fleuve, sont loin d’être anodines. Après une première tentative avortée, les troupes israéliennes ont bel et bien franchi le Rubicon il y a quelques jours, lors d'une percée entre le village occupé de Deir Seriane (caza de Marjeyoun) et la rive nord du fleuve, en direction de Zaoutar el-Charkiyé (caza de Nabatiyé).Lourdement pilonnée par l’aviation et l’artillerie israélienne depuis la semaine dernière, comme sa voisine de Zaoutar el-Gharbiyé, la localité, qui abrite 6 000 habitants en temps normal, est aujourd'hui totalement...
Un soldat israélien se préparant un café sur les bords du fleuve Litani. Dans la bataille des images et des récits que se livrent Israël et le Hezbollah depuis la reprise de la guerre, les récentes photos publiées par l’armée israélienne, montrant ses soldats envahissant le Liban-Sud en train de franchir le fleuve, sont loin d’être anodines. Après une première tentative avortée, les troupes israéliennes ont bel et bien franchi le Rubicon il y a quelques jours, lors d'une percée entre le village occupé de Deir Seriane (caza de Marjeyoun) et la rive nord du fleuve, en direction de Zaoutar el-Charkiyé (caza de Nabatiyé).Lourdement pilonnée par l’aviation et l’artillerie israélienne depuis la semaine dernière, comme sa voisine de Zaoutar el-Gharbiyé, la localité, qui abrite 6 000 habitants en temps normal,...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $, pendant 1 an.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.