« À Zaoutar, le Litani, c’est toute notre vie »

Ce que les villages du Liban-Sud, détruits par Israël, représentent pour ceux qui en sont originaires

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Un soldat israélien se préparant un café sur les bords du fleuve Litani. Dans la bataille des images et des récits que se livrent Israël et le Hezbollah depuis la reprise de la guerre, les récentes photos publiées par l’armée israélienne, montrant ses soldats envahissant le Liban-Sud en train de franchir le fleuve, sont loin d’être anodines. Après une première tentative avortée, les troupes israéliennes ont bel et bien franchi le Rubicon il y a quelques jours, lors d'une percée entre le village occupé de Deir Seriane (caza de Marjeyoun) et la rive nord du fleuve, en direction de Zaoutar el-Charkiyé (caza de Nabatiyé).Lourdement pilonnée par l’aviation et l’artillerie israélienne depuis la semaine dernière, comme sa voisine de Zaoutar el-Gharbiyé, la localité, qui abrite 6 000 habitants en temps normal, est aujourd'hui totalement... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Un soldat israélien se préparant un café sur les bords du fleuve Litani. Dans la bataille des images et des récits que se livrent Israël et le Hezbollah depuis la reprise de la guerre, les récentes photos publiées par l’armée israélienne, montrant ses soldats envahissant le Liban-Sud en train de franchir le fleuve, sont loin d’être anodines. Après une première tentative avortée, les troupes israéliennes ont bel et bien franchi le Rubicon il y a quelques jours, lors d'une percée entre le village occupé de Deir Seriane (caza de Marjeyoun) et la rive nord du fleuve, en direction de Zaoutar el-Charkiyé (caza de Nabatiyé).Lourdement pilonnée par l’aviation et l’artillerie israélienne depuis la semaine dernière, comme sa voisine de Zaoutar el-Gharbiyé, la localité, qui abrite 6 000 habitants en temps normal,...

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