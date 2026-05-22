Chère abonnée, cher abonné,Ce lundi 25 mai, l’on célèbre la libération du Liban-Sud… On célèbre le retrait, le 25 mai 2000, des soldats israéliens du Liban-Sud, après des décennies d’occupation.Bien conscient de la triste ironie de la chose, alors que le Liban est aujourd’hui de nouveau occupé par les soldats israéliens qui y procèdent à des opérations de dynamitage de villages entiers, le Premier ministre Nawaf Salam a transformé cette « célébration » en journée de solidarité avec les victimes et les déplacés de la guerre. Qu’elle semble loin, aujourd’hui, la liesse du 25 mai 2000. « Devant le poste-frontière (de Kfar Kila), le spectacle est permanent, comme si les Libanais de toutes les régions et de toutes les confessions ne se lassaient pas de regarder cet Israël qui pendant tant d’années les terrorisait », écrivait Scarlett Haddad,... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

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