Désarmement du Hezbollah : négocier avec l’Iran est-il réaliste ?

Le Liban fait le dos rond. L’État refuse toujours de recourir à la force pour désarmer le Hezbollah, malgré les pressions des États-Unis et d’Israël qui proposent une « coordination » avec Beyrouth sur cet objectif. Après avoir, dans un premier temps, souhaité dissocier catégoriquement sa situation de celle de l’Iran, le Liban regarde aujourd’hui attentivement le résultat des pourparlers d’Islamabad entre Washington et Téhéran, en espérant obtenir l’aval de la République islamique pour le désarmement du parti-milice. Le président de la République, Joseph Aoun, semble même miser sur ces négociations pour que le dossier du Hezbollah se résolve « de lui-même » et à moindre coût pour les Libanais. Une perspective jugée trop optimiste par de nombreux observateurs. Dans ce cadre, une proposition émerge dans les cercles du pouvoir : pourquoi le... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Le Liban fait le dos rond. L’État refuse toujours de recourir à la force pour désarmer le Hezbollah, malgré les pressions des États-Unis et d’Israël qui proposent une « coordination » avec Beyrouth sur cet objectif. Après avoir, dans un premier temps, souhaité dissocier catégoriquement sa situation de celle de l’Iran, le Liban regarde aujourd’hui attentivement le résultat des pourparlers d’Islamabad entre Washington et Téhéran, en espérant obtenir l’aval de la République islamique pour le désarmement du parti-milice. Le président de la République, Joseph Aoun, semble même miser sur ces négociations pour que le dossier du Hezbollah se résolve « de lui-même » et à moindre coût pour les Libanais. Une perspective jugée trop optimiste par de nombreux observateurs. Dans ce cadre, une proposition émerge...

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