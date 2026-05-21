Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - cessez le feu au liban 2026

Désarmement du Hezbollah : négocier avec l’Iran est-il réaliste ?

La Chine et le Pakistan seraient prêts à aider à résoudre le problème à la source. Mais il n’est pas sûr que Téhéran soit preneur.

L'OLJ / Par Nemtala EDDÉ, le 21 mai 2026 à 00h00

Désarmement du Hezbollah : négocier avec l’Iran est-il réaliste ?

Des drapeaux de la République islamique d’Iran et du Hezbollah lors d’une manifestation à Téhéran, en 2024. Photo d’archives AFP

Le Liban fait le dos rond. L’État refuse toujours de recourir à la force pour désarmer le Hezbollah, malgré les pressions des États-Unis et d’Israël qui proposent une « coordination » avec Beyrouth sur cet objectif. Après avoir, dans un premier temps, souhaité dissocier catégoriquement sa situation de celle de l’Iran, le Liban regarde aujourd’hui attentivement le résultat des pourparlers d’Islamabad entre Washington et Téhéran, en espérant obtenir l’aval de la République islamique pour le désarmement du parti-milice. Le président de la République, Joseph Aoun, semble même miser sur ces négociations pour que le dossier du Hezbollah se résolve « de lui-même » et à moindre coût pour les Libanais. Une perspective jugée trop optimiste par de nombreux observateurs. Dans ce cadre, une proposition émerge dans les cercles du pouvoir : pourquoi le...
Le Liban fait le dos rond. L’État refuse toujours de recourir à la force pour désarmer le Hezbollah, malgré les pressions des États-Unis et d’Israël qui proposent une « coordination » avec Beyrouth sur cet objectif. Après avoir, dans un premier temps, souhaité dissocier catégoriquement sa situation de celle de l’Iran, le Liban regarde aujourd’hui attentivement le résultat des pourparlers d’Islamabad entre Washington et Téhéran, en espérant obtenir l’aval de la République islamique pour le désarmement du parti-milice. Le président de la République, Joseph Aoun, semble même miser sur ces négociations pour que le dossier du Hezbollah se résolve « de lui-même » et à moindre coût pour les Libanais. Une perspective jugée trop optimiste par de nombreux observateurs. Dans ce cadre, une proposition émerge...
commentaires (15)

La fin d’israel et le retrait total des americains du Moyen Orient. Voilà ce qu’il faudrait au minimum pour que l’Iran lâche le Hezbollah Sans compter qu’israel a beaucoup investi dans la lutte contre le Hezbollah, ce levier doit produire un gain, territorial et / ou politique et donc israel sabotera toute negociation bilaterale Liban / Iran comme elle a toujours saboté les negociations USA / Iran Le seul end game satisfaisant pour israel c’est l’hegemonie regionale donc aucun deal conclu avec l’iran par qui que ce soit

Phenix

18 h 39, le 21 mai 2026

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (15)

  • La fin d’israel et le retrait total des americains du Moyen Orient. Voilà ce qu’il faudrait au minimum pour que l’Iran lâche le Hezbollah Sans compter qu’israel a beaucoup investi dans la lutte contre le Hezbollah, ce levier doit produire un gain, territorial et / ou politique et donc israel sabotera toute negociation bilaterale Liban / Iran comme elle a toujours saboté les negociations USA / Iran Le seul end game satisfaisant pour israel c’est l’hegemonie regionale donc aucun deal conclu avec l’iran par qui que ce soit

    Phenix

    18 h 39, le 21 mai 2026

  • L'iran n'a pas les interets des chiites libanais dans le coeur il mise plutot sur hezb et ne compte pas le lacher ( unless somoene makes it do it ).

    EL KHALIL ABDALLAH

    14 h 12, le 21 mai 2026

  • Négocier le désarment de hezballah avec l'Iran? Le Liban sera perdant. Attendre de voir les resultats d' Islamabad ? C'est risqué car le liban sera (une fois de plus) soumis á des politiques regionales. Ce sera une démonstration de plus de la faiblesse de l'Etat. Un sujet purement interne lié á un gang libanais ne peut etre résolu par le Liban qui doit attendre que l'Iran,Israel et les USA s'entendent. Demain si la Chine attaque les philipinnes et que les philipins au liban s'arment et attaquent les navires chinois á partir de Beyrouth. On attendra la fin de la 3ème guerre mondiale pour agir?

    Moi

    12 h 14, le 21 mai 2026

  • Une alternative-solution à considérer sérieusement et rapidement pour sauver le pays. Des concessions à faire pour redevenir un seul Etat. D.

    Popovic-Haddad Diana

    11 h 52, le 21 mai 2026

  • Une alternative-solution à considérer sérieusement et rapidement pour sauver le pays. Des concessions à faire pour redevenir un seul Etat. D.

    Popovic-Haddad Diana

    11 h 52, le 21 mai 2026

  • Pendant des années, trop de Libanais ont préféré fermer les yeux, par peur, par calcul ou par lassitude, en acceptant l’illusion que l’arsenal du Hezbollah relevait d’une “résistance nationale”. La réalité était pourtant visible : ces armes servaient d’abord la stratégie régionale de l’Iran. Le réveil est brutal, mais nécessaire : un État ne peut survivre s’il délègue sa souveraineté à une milice.

    Rod PAris

    11 h 35, le 21 mai 2026

  • Plus on élargit le cercle des négociants avec ces terroristes et plus on s’enfonce dans les méandres. L’état libanais devrait se focaliser sur ses propres négociants libano-libanais et refuser toute intervention par des tuteurs qui lui enverront la facture salée une fois les négociations, même non abouties, terminées Nous avons fait l’impardonnable choix de la Syrie dans les années 80 et nous avons eu pour notre poire. Trêve de tuteurs d’états mal intentionnés, qui ne feront que prolonger notre calvaire. Nous sommes suffisamment majeurs et désormais vaccinés po décider du sort de notre pays.

    Sissi zayyat

    11 h 33, le 21 mai 2026

  • Qu'on le veuille ou pas, l'Iran est un acteur majeur dans la région et rien ne pourra se faire ni dans la région ni au Liban par rapport au hzb sans eux à moins d'utiliser la force et de faire éclater un équilibre tous les jours de plus en plus fragilisé par les bombardements sionistes qui font tout pour diviser la nation et provoquer un retour à la guerre civile qui leur permettraient de réoccuper le sud et bombarder le reste du pays en toute impunité. Surtout pas de comité conjoint israélo-libanais pour gérer le désarmement. Ça serait la fin de notre souveraineté .

    MeK

    11 h 12, le 21 mai 2026

  • serieux cette suggestion ? negocier le desarmement de sa milice avec teheran ?

    L’acidulé

    09 h 16, le 21 mai 2026

  • Même si c’est difficile. Le Liban doit négocier avec tout le monde. Y compris l’Iran. Il peut faire l’intermédiaire entre les US et l’Iran et tenter d’offrir un allègement des sanctions contre l’Iran via le Liban qui servirait de sas contre le désarmement. L’Iran obtiendrait par exemple un nouveau flux financier qui passe par Beyrouth contre l’abandon de la milice. Un autre angle est de garantir à l’Iran que le Liban ne signera qu’un traité de non agression avec Israël plutôt qu’une normalisation avec échange d’ambassadeurs. On a très peu de cartes a jouer certes. Mais on n’a pas le choix

    Alexandre Choueiri

    09 h 16, le 21 mai 2026

  • Le Liban ne s'est pas aider en demandant l'expulsion de l'ambassadeur iranien. Ce geste impulsif n'est pas remarquable pour nos relations internationales supposés être neutres, du moins c'est ce qu'on prétends.

    Ma Realite

    08 h 09, le 21 mai 2026

  • Le Liban ne s'est pas aider en demandant l'expulsion de l'ambassadeur iranien. Ce geste impulsif n'est pas remarquable pour nos relations internationales supposés être neutres, du moins c'est ce qu'on prétends.

    Ma Realite

    08 h 09, le 21 mai 2026

  • Espérer obtenir un feu vert de l'Iran pour le désarmement de sa milice, c'est rêver debout! Le Hezbollah et la carte maîtresse de l'Iran, face à Israël, et il accepterait de la jeter au panier? "Le Liban « perd de sa force en se privant des armes de la résistance » (entendre: la milice iranienne)". Mais non, au contraire, si ces armes sont remises à l'armée régulière! Si, changeant brusquement d'orientation, l'Iran veut aider le Liban, ses armes et ses dollars versés, cette fois, à l’État, sont les bienvenus, à titre de dédommagement pour tous les maux créés chez nous. Comme disait Vespasien,

    Yves Prevost

    07 h 59, le 21 mai 2026

  • Revasser est permis. REVER ne l,est pas. Toute negociation entre deux parties sous entend *PREND ET DONNE* autrement dit : concession contre concession. Que pouvons-nous offrir a l,Iran contre le desarmement de sa milice et le retrait de ses GDLR de notre sol ? RIEN ! VAUT mieux confier cette tache aux belligerants pour exactement cette affaire avec l,Iran sur notre sol aux directement interesses USA et Israel. Ils ont de quoi negocier avec l,Iran : Desarmement et retrait OU... SANCTIONS ET GUERRE ! Nous ne pouvons le faire qu,au prix *du resultat incertain* d,une guerre civile devastatrice.

    La Libre Expression. La Patrie en Peril Imminent.

    07 h 56, le 21 mai 2026

  • L’Iran n’a pas créé le hezbollah pour le bien-être des chiites, mais bien pour l’utiliser comme une carte de pression. Soyons logiques, si la milice était libanaise, elle aurait renoncé depuis longtemps aux guerres, compte tenu des résultats humiliants , terrifiants et répétés, pour sa communauté en premier. Il est vrai aussi qu’à part renoncer au désarmement de ses pions, le Liban n’a rien à offrir aux barbus. Alors les pourparlers c’est simplement pour parler !

    NG

    05 h 04, le 21 mai 2026

Retour en haut