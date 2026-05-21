Désarmement du Hezbollah : négocier avec l’Iran est-il réaliste ?

Des drapeaux de la République islamique d’Iran et du Hezbollah lors d’une manifestation à Téhéran, en 2024. Photo d’archives AFP
Le Liban fait le dos rond. L’État refuse toujours de recourir à la force pour désarmer le Hezbollah, malgré les pressions des États-Unis et d’Israël qui proposent une « coordination » avec Beyrouth sur cet objectif. Après avoir, dans un premier temps, souhaité dissocier catégoriquement sa situation de celle de l’Iran, le Liban regarde aujourd’hui attentivement le résultat des pourparlers d’Islamabad entre Washington et Téhéran, en espérant obtenir l’aval de la République islamique pour le désarmement du parti-milice. Le président de la République, Joseph Aoun, semble même miser sur ces négociations pour que le dossier du Hezbollah se résolve « de lui-même » et à moindre coût pour les Libanais. Une perspective jugée trop optimiste par de nombreux observateurs. Dans ce cadre, une proposition émerge dans les cercles du pouvoir : pourquoi le...
Le Liban fait le dos rond. L’État refuse toujours de recourir à la force pour désarmer le Hezbollah, malgré les pressions des États-Unis et d’Israël qui proposent une « coordination » avec Beyrouth sur cet objectif. Après avoir, dans un premier temps, souhaité dissocier catégoriquement sa situation de celle de l’Iran, le Liban regarde aujourd’hui attentivement le résultat des pourparlers d’Islamabad entre Washington et Téhéran, en espérant obtenir l’aval de la République islamique pour le désarmement du parti-milice. Le président de la République, Joseph Aoun, semble même miser sur ces négociations pour que le dossier du Hezbollah se résolve « de lui-même » et à moindre coût pour les Libanais. Une perspective jugée trop optimiste par de nombreux observateurs. Dans ce cadre, une proposition émerge...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $, pendant 1 an.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
La fin d’israel et le retrait total des americains du Moyen Orient. Voilà ce qu’il faudrait au minimum pour que l’Iran lâche le Hezbollah Sans compter qu’israel a beaucoup investi dans la lutte contre le Hezbollah, ce levier doit produire un gain, territorial et / ou politique et donc israel sabotera toute negociation bilaterale Liban / Iran comme elle a toujours saboté les negociations USA / Iran Le seul end game satisfaisant pour israel c’est l’hegemonie regionale donc aucun deal conclu avec l’iran par qui que ce soit
18 h 39, le 21 mai 2026