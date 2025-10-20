Dimanche minuit - Notre relation toxique avec le Liban

Un déluge de larmes se déverse de ses yeux. Son corps en entier est secoué de sanglots. La veille, B. a croisé son ex dans la rue. Cinq mois qu’elle ne l’avait plus revu, qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de lui. En mai, elle avait enfin pris la décision de le quitter, au bout de dix tentatives échouées. « Cette fois, c’est fini. Cette fois, c’est la bonne, plus de marche arrière, plus de rechute », nous avait-elle juré ce jour-là. Et comme ça, au fil des semaines, son cœur avait commencé à se réparer. B. ne se réveillait plus avec le poids du monde sur la poitrine et du brouillard plein la tête. Elle ne pleurait plus sans raison, dans le métro, au supermarché, en plein rendez-vous de travail ou en cachette dans les toilettes. Au fil des semaines, elle avait retrouvé l’appétit et réappris cette...

