Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Lifestyle - Photo-Roman

Dimanche minuit - Notre relation toxique avec le Liban

De toute éternité, le pays nous a donné toutes les raisons du monde pour couper le cordon et l’oublier. Et pourtant, comme nos parents et leurs parents avant eux, nous ne cessons de trouver toutes les excuses du monde pour continuer de l’aimer.

OLJ / Par Gilles KHOURY, le 20 octobre 2025 à 00h00

Dimanche minuit - Notre relation toxique avec le Liban

Photo Gilles Khoury

Un déluge de larmes se déverse de ses yeux. Son corps en entier est secoué de sanglots. La veille, B. a croisé son ex dans la rue. Cinq mois qu’elle ne l’avait plus revu, qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de lui. En mai, elle avait enfin pris la décision de le quitter, au bout de dix tentatives échouées. « Cette fois, c’est fini. Cette fois, c’est la bonne, plus de marche arrière, plus de rechute », nous avait-elle juré ce jour-là. Et comme ça, au fil des semaines, son cœur avait commencé à se réparer. B. ne se réveillait plus avec le poids du monde sur la poitrine et du brouillard plein la tête. Elle ne pleurait plus sans raison, dans le métro, au supermarché, en plein rendez-vous de travail ou en cachette dans les toilettes. Au fil des semaines, elle avait retrouvé l’appétit et réappris cette chose si simple, mais qui était...
Un déluge de larmes se déverse de ses yeux. Son corps en entier est secoué de sanglots. La veille, B. a croisé son ex dans la rue. Cinq mois qu’elle ne l’avait plus revu, qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de lui. En mai, elle avait enfin pris la décision de le quitter, au bout de dix tentatives échouées. « Cette fois, c’est fini. Cette fois, c’est la bonne, plus de marche arrière, plus de rechute », nous avait-elle juré ce jour-là. Et comme ça, au fil des semaines, son cœur avait commencé à se réparer. B. ne se réveillait plus avec le poids du monde sur la poitrine et du brouillard plein la tête. Elle ne pleurait plus sans raison, dans le métro, au supermarché, en plein rendez-vous de travail ou en cachette dans les toilettes. Au fil des semaines, elle avait retrouvé l’appétit et réappris cette...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut