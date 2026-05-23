Tilda Swinton : Le cinéma n’est pas une propagande, mais un refuge pour les bannis engagés

Ses réponses sont tranchantes, son regard glacial. Sur la terrasse du Palais, on l’admire de loin sans trop oser l’approcher. Entre deux coups de fil, Tilda Swinton accepte pourtant volontiers de signer des autographes aux plus téméraires, plantant ses yeux clairs droit dans leurs rétines admiratives. En robe longue aux motifs colorés, l’actrice n’est pas à Cannes pour présenter un film, mais pour donner une masterclass intimiste dans la salle Buñuel, face à une poignée d’inconditionnels ayant réussi à arracher une précieuse place lors de l’ouverture très matinale de la billetterie. « C’est la deuxième année consécutive où je me suis permis une pause, et où je ne suis à l’affiche d’aucune distribution », lance la perpétuelle overbookée après avoir enchaîné quatorze longs-métrages en cinq ans. « Je suis là parce que ce festival reste... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Ses réponses sont tranchantes, son regard glacial. Sur la terrasse du Palais, on l’admire de loin sans trop oser l’approcher. Entre deux coups de fil, Tilda Swinton accepte pourtant volontiers de signer des autographes aux plus téméraires, plantant ses yeux clairs droit dans leurs rétines admiratives. En robe longue aux motifs colorés, l’actrice n’est pas à Cannes pour présenter un film, mais pour donner une masterclass intimiste dans la salle Buñuel, face à une poignée d’inconditionnels ayant réussi à arracher une précieuse place lors de l’ouverture très matinale de la billetterie. « C’est la deuxième année consécutive où je me suis permis une pause, et où je ne suis à l’affiche d’aucune distribution », lance la perpétuelle overbookée après avoir enchaîné quatorze longs-métrages en cinq ans....

Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures. Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $ , pendant 1 an. Je me connecte