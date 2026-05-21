« Reviens avant que l’aéroport de Beyrouth ne ferme ! », une chronique de Sabyl Ghoussoub

« Si l’aéroport de Beyrouth se fait bombarder et qu’il ferme, tu reviens avant, tu as compris ? Tu reviens avant ! Je ne sais pas comment tu vas parvenir à obtenir l’information avant que les Israéliens le visent, mais tu te débrouilles, tu viens et on reste coincés ensemble au Liban. Ensemble. Tu as compris ? Je sais que je devrais te dire le contraire, de rester là-bas si tout s’effondre, mais c’est comme ça, s’il te plaît, reviens vite. » Ma tante est hilare mais elle est sérieuse, je suis aussi hilare et je lui réponds que oui, j’y ai déjà pensé, même si je ne sais pas comment faire pour avoir un temps d’avance sur l’armée israélienne et prévoir la possible fermeture de l’aéroport.Quitter Beyrouth même pour quelques jours, c’est peut-être la quitter pour de bon. Être arraché à ceux qu’on aime. Potentiellement ne plus jamais revenir.... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

« Si l’aéroport de Beyrouth se fait bombarder et qu’il ferme, tu reviens avant, tu as compris ? Tu reviens avant ! Je ne sais pas comment tu vas parvenir à obtenir l’information avant que les Israéliens le visent, mais tu te débrouilles, tu viens et on reste coincés ensemble au Liban. Ensemble. Tu as compris ? Je sais que je devrais te dire le contraire, de rester là-bas si tout s’effondre, mais c’est comme ça, s’il te plaît, reviens vite. » Ma tante est hilare mais elle est sérieuse, je suis aussi hilare et je lui réponds que oui, j’y ai déjà pensé, même si je ne sais pas comment faire pour avoir un temps d’avance sur l’armée israélienne et prévoir la possible fermeture de l’aéroport.Quitter Beyrouth même pour quelques jours, c’est peut-être la quitter pour de bon. Être arraché à ceux...

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