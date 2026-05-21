« Reviens avant que l’aéroport de Beyrouth ne ferme ! », une chronique de Sabyl Ghoussoub

Illustration Charles Berberian et Michèle Standjofski issue de la bande dessinée « Et toi, comment ça va ? ».
« Si l’aéroport de Beyrouth se fait bombarder et qu’il ferme, tu reviens avant, tu as compris ? Tu reviens avant ! Je ne sais pas comment tu vas parvenir à obtenir l’information avant que les Israéliens le visent, mais tu te débrouilles, tu viens et on reste coincés ensemble au Liban. Ensemble. Tu as compris ? Je sais que je devrais te dire le contraire, de rester là-bas si tout s’effondre, mais c’est comme ça, s’il te plaît, reviens vite. » Ma tante est hilare mais elle est sérieuse, je suis aussi hilare et je lui réponds que oui, j’y ai déjà pensé, même si je ne sais pas comment faire pour avoir un temps d’avance sur l’armée israélienne et prévoir la possible fermeture de l’aéroport.Quitter Beyrouth même pour quelques jours, c’est peut-être la quitter pour de bon. Être arraché à ceux qu’on aime. Potentiellement ne plus jamais revenir....
« Si l’aéroport de Beyrouth se fait bombarder et qu’il ferme, tu reviens avant, tu as compris ? Tu reviens avant ! Je ne sais pas comment tu vas parvenir à obtenir l’information avant que les Israéliens le visent, mais tu te débrouilles, tu viens et on reste coincés ensemble au Liban. Ensemble. Tu as compris ? Je sais que je devrais te dire le contraire, de rester là-bas si tout s’effondre, mais c’est comme ça, s’il te plaît, reviens vite. » Ma tante est hilare mais elle est sérieuse, je suis aussi hilare et je lui réponds que oui, j’y ai déjà pensé, même si je ne sais pas comment faire pour avoir un temps d’avance sur l’armée israélienne et prévoir la possible fermeture de l’aéroport.Quitter Beyrouth même pour quelques jours, c’est peut-être la quitter pour de bon. Être arraché à ceux...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
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Merci, Sabyl, toujours aussi pertinent ! Si toute la diaspora libanaise pleure (comme moi) à toutes tes chroniques, tu finiras par la ramener à la maison (raison????) Tu décris tellement juste nos départs.
14 h 28, le 21 mai 2026