L’armée, la SG, Berry et le Hezbollah : les messages derrière les sanctions inédites de Washington

Gauche : un soldat libanais déployé sur les lieux d’une frappe israélienne à Hazmieh, le 23 mars 2026. Photo Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour
Droite : la façade du département du Trésor américain à Washington. Photo AFP
Un avertissement, plusieurs destinataires. Les sanctions annoncées jeudi par le Trésor américain contre neuf responsables au Liban ont provoqué un véritable séisme en interne. La liste est longue : trois députés et un cadre du Hezbollah, deux proches du président du Parlement Nabih Berry, l’ambassadeur iranien – non reconnu comme tel – à Beyrouth et, surtout, deux officiers en fonction, l’un de la Sûreté générale et l’autre de l’armée libanaise. Une grave première, les États-Unis étant un partenaire-clé de l’institution militaire, mais aussi le parrain des négociations entre le Liban et Israël pour un retour de la stabilité à la frontière. Un chantier où l’armée doit jouer un rôle de premier plan. Et c’est là où le bât blesse. Il est attendu de la troupe qu’elle mène à bien le désarmement du Hezbollah, condition sine qua non pour tout...
Un avertissement, plusieurs destinataires. Les sanctions annoncées jeudi par le Trésor américain contre neuf responsables au Liban ont provoqué un véritable séisme en interne. La liste est longue : trois députés et un cadre du Hezbollah, deux proches du président du Parlement Nabih Berry, l’ambassadeur iranien – non reconnu comme tel – à Beyrouth et, surtout, deux officiers en fonction, l’un de la Sûreté générale et l’autre de l’armée libanaise. Une grave première, les États-Unis étant un partenaire-clé de l’institution militaire, mais aussi le parrain des négociations entre le Liban et Israël pour un retour de la stabilité à la frontière. Un chantier où l’armée doit jouer un rôle de premier plan. Et c’est là où le bât blesse. Il est attendu de la troupe qu’elle mène à bien le...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
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