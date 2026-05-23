L’armée, la SG, Berry et le Hezbollah : les messages derrière les sanctions inédites de Washington

Un avertissement, plusieurs destinataires. Les sanctions annoncées jeudi par le Trésor américain contre neuf responsables au Liban ont provoqué un véritable séisme en interne. La liste est longue : trois députés et un cadre du Hezbollah, deux proches du président du Parlement Nabih Berry, l’ambassadeur iranien – non reconnu comme tel – à Beyrouth et, surtout, deux officiers en fonction, l’un de la Sûreté générale et l’autre de l’armée libanaise. Une grave première, les États-Unis étant un partenaire-clé de l’institution militaire, mais aussi le parrain des négociations entre le Liban et Israël pour un retour de la stabilité à la frontière. Un chantier où l’armée doit jouer un rôle de premier plan. Et c’est là où le bât blesse. Il est attendu de la troupe qu’elle mène à bien le désarmement du Hezbollah, condition sine qua non pour tout... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Un avertissement, plusieurs destinataires. Les sanctions annoncées jeudi par le Trésor américain contre neuf responsables au Liban ont provoqué un véritable séisme en interne. La liste est longue : trois députés et un cadre du Hezbollah, deux proches du président du Parlement Nabih Berry, l’ambassadeur iranien – non reconnu comme tel – à Beyrouth et, surtout, deux officiers en fonction, l’un de la Sûreté générale et l’autre de l’armée libanaise. Une grave première, les États-Unis étant un partenaire-clé de l’institution militaire, mais aussi le parrain des négociations entre le Liban et Israël pour un retour de la stabilité à la frontière. Un chantier où l’armée doit jouer un rôle de premier plan. Et c’est là où le bât blesse. Il est attendu de la troupe qu’elle mène à bien le...

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