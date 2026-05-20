Le maire de Paris appelle Bruel à « mettre entre parenthèses sa carrière »

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a appelé mercredi le chanteur Patrick Bruel, visé par de multiples plaintes pour violences sexuelles, à « mettre entre parenthèses sa carrière » le temps de laisser agir la justice. « La présomption d'innocence doit être garantie, mais y compris pour la sérénité de sa défense, je pense qu'effectivement il devrait se retirer, il devrait mettre entre parenthèses sa carrière », a déclaré M. Grégoire dans l'émission « Les 4 vérités » sur France 2.

L'édile socialiste a estimé que le chanteur de 67 ans devrait se mettre en retrait « le temps que la justice soit rendue », admettant ressentir « beaucoup de surprise et de meurtrissures » à propos d'un artiste qui fut l' »une des stars de (son) adolescence ». Patrick Bruel est visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête pour agression sexuelle en Belgique.

Lundi, le parquet de Nanterre a annoncé la réouverture d'une procédure consécutive à une plainte déposée en 2021 par Ophélie Fajfer, pour des faits remontant à 2015 à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). Le parquet de Nanterre a par ailleurs indiqué qu'une plainte avec constitution de partie civile pour viols et agression sexuelle a été déposée mardi par deux victimes auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre.

En outre, cinq femmes ont rapporté avoir subi « une attitude ou des gestes déplacés lors de massages » en marge de concerts entre 2008 et 2019. L'animatrice de télévision Flavie Flament a également déposé plainte contre lui pour un viol commis à Paris en 1991.

L'artiste, qui joue actuellement au théâtre dans la capitale, conteste l'ensemble des faits. « Je continuerai de faire mon métier », a-t-il affirmé dimanche sur Instagram, assurant n'avoir « jamais forcé une femme ». Il doit entamer le 16 juin une tournée dans de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique et au Canada.

Interrogé sur France 2 sur une éventuelle demande d'interdiction de son concert au Zénith à Paris, à l'image des trois dates de décembre annulées mardi au Théâtre Capitole de la ville de Québec par l'agence Gestev, Emmanuel Grégoire a précisé que « sur le plan juridique, ce n'est pas (de sa) compétence ». Se plaçant « sur le plan moral et politique », l'édile a affirmé qu'il ne formulerait aucune demande au préfet. « Je pense qu'il doit les annuler lui-même », a conclu le maire.

Une pétition, soutenue par des associations féministes et qui a recueilli près de 25.000 signatures à ce jour, demande l'annulation des concerts.