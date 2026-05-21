Rami Malek : Avoir été le premier acteur arabe à remporter l’Oscar a constitué un espoir dans la région
Invité du groupe Kering, le comédien d’origine égyptienne foule la Croisette pour la première fois afin de présenter en compétition officielle « The Man I Love », drame intime sur les années sida, huit ans après son sacre mondial dans la peau de Freddie Mercury et cinq ans après avoir intégré la franchise James Bond. « L’Orient-Le Jour » l’a rencontré entre deux projections.
L'OLJ / Karl RICHA, à Cannes,
le 21 mai 2026 à 00h00
Rami Malek arrive à l’hôtel Carlton, à Cannes, le 19 mai 2026, pour assurer la promotion de « The Man I Love » d’Ira Sachs. Photo fournie par le groupe Kering
Pas un assistant ni un membre du staff ne passe devant lui sans récolter un sourire ou un mot aimable. Aucune demande de selfie ou d’autographe n’est refusée, pas plus que les éternelles questions autour d’un éventuel retour de Mr. Robot – le techno-thriller qui a fait de lui une vedette du petit écran il y a plus de dix ans. « Je réalise un peu plus chaque jour la chance que j’ai d’être autant choyé, respecté, complimenté, simplement en exerçant mon métier », confesse d’emblée Rami Malek avec une humilité déconcertante, en plein milieu de ce festival des vanités qu’est la Croisette. « Si je ne prends pas au moins le temps d’interagir poliment avec quelqu’un qui souhaite m’approcher, j’imagine Nelly, ma mère, me tirer les oreilles pour me remettre à ma place. Et elle aurait bien raison de le faire. »Dans une suite de l’hôtel Carlton,...
Pas un assistant ni un membre du staff ne passe devant lui sans récolter un sourire ou un mot aimable. Aucune demande de selfie ou d’autographe n’est refusée, pas plus que les éternelles questions autour d’un éventuel retour de Mr. Robot – le techno-thriller qui a fait de lui une vedette du petit écran il y a plus de dix ans. « Je réalise un peu plus chaque jour la chance que j’ai d’être autant choyé, respecté, complimenté, simplement en exerçant mon métier », confesse d’emblée Rami Malek avec une humilité déconcertante, en plein milieu de ce festival des vanités qu’est la Croisette. « Si je ne prends pas au moins le temps d’interagir poliment avec quelqu’un qui souhaite m’approcher, j’imagine Nelly, ma mère, me tirer les oreilles pour me remettre à ma place. Et elle aurait bien raison de le...
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