Rami Malek : Avoir été le premier acteur arabe à remporter l’Oscar a constitué un espoir dans la région

Pas un assistant ni un membre du staff ne passe devant lui sans récolter un sourire ou un mot aimable. Aucune demande de selfie ou d’autographe n’est refusée, pas plus que les éternelles questions autour d’un éventuel retour de Mr. Robot – le techno-thriller qui a fait de lui une vedette du petit écran il y a plus de dix ans. « Je réalise un peu plus chaque jour la chance que j’ai d’être autant choyé, respecté, complimenté, simplement en exerçant mon métier », confesse d’emblée Rami Malek avec une humilité déconcertante, en plein milieu de ce festival des vanités qu’est la Croisette. « Si je ne prends pas au moins le temps d’interagir poliment avec quelqu’un qui souhaite m’approcher, j’imagine Nelly, ma mère, me tirer les oreilles pour me remettre à ma place. Et elle aurait bien raison de le faire. »Dans une suite de l’hôtel Carlton,... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Pas un assistant ni un membre du staff ne passe devant lui sans récolter un sourire ou un mot aimable. Aucune demande de selfie ou d’autographe n’est refusée, pas plus que les éternelles questions autour d’un éventuel retour de Mr. Robot – le techno-thriller qui a fait de lui une vedette du petit écran il y a plus de dix ans. « Je réalise un peu plus chaque jour la chance que j’ai d’être autant choyé, respecté, complimenté, simplement en exerçant mon métier », confesse d’emblée Rami Malek avec une humilité déconcertante, en plein milieu de ce festival des vanités qu’est la Croisette. « Si je ne prends pas au moins le temps d’interagir poliment avec quelqu’un qui souhaite m’approcher, j’imagine Nelly, ma mère, me tirer les oreilles pour me remettre à ma place. Et elle aurait bien raison de le...

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