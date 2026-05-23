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Culture - Chronique

Dans les coulisses de « L’OLJ » : « L’Orient-Le Jour », une tour de Babel maîtrisée

« L’Orient-Le Jour » pourrait-il se décliner en arabe, espagnol ou encore en portugais, en direction de la diaspora libanaise ?

L'OLJ / Par Sami SIOUFI, le 23 mai 2026 à 00h00

Dans les coulisses de « L’OLJ » : « L’Orient-Le Jour », une tour de Babel maîtrisée

Photo d’illustration Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour

« Votre journal c’est un peu la tour de Babel, j’entends parler le français, l’anglais, l’arabe », plaisante un visiteur dans les couloirs de L’Orient-Le Jour.Tour de Babel, certes, mais avec une différence de taille : par-delà les idiomes, les journalistes francophones, anglophones et arabophones communiquent en permanence entre eux, contrairement au récit de la Bible où Dieu punit les hommes qui veulent, par orgueil, ériger une tour pouvant atteindre le ciel en brouillant le langage des bâtisseurs qui ne se comprennent plus.« Hi, kifak, ça va ? », les Libanais sont souvent moqués avec cette phrase, mais leur mélange des langues est un atout. « Je pense que le journal est complètement à l’image du pays. Il y a au Liban une culture des langues. Ailleurs, quand tu entres dans une salle de rédaction, tu n’entends généralement qu’une seule...
« Votre journal c’est un peu la tour de Babel, j’entends parler le français, l’anglais, l’arabe », plaisante un visiteur dans les couloirs de L’Orient-Le Jour.Tour de Babel, certes, mais avec une différence de taille : par-delà les idiomes, les journalistes francophones, anglophones et arabophones communiquent en permanence entre eux, contrairement au récit de la Bible où Dieu punit les hommes qui veulent, par orgueil, ériger une tour pouvant atteindre le ciel en brouillant le langage des bâtisseurs qui ne se comprennent plus.« Hi, kifak, ça va ? », les Libanais sont souvent moqués avec cette phrase, mais leur mélange des langues est un atout. « Je pense que le journal est complètement à l’image du pays. Il y a au Liban une culture des langues. Ailleurs, quand tu entres dans une salle de rédaction, tu...
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