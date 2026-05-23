Dans les coulisses de « L’OLJ » : « L’Orient-Le Jour », une tour de Babel maîtrisée

« Votre journal c’est un peu la tour de Babel, j’entends parler le français, l’anglais, l’arabe », plaisante un visiteur dans les couloirs de L’Orient-Le Jour.Tour de Babel, certes, mais avec une différence de taille : par-delà les idiomes, les journalistes francophones, anglophones et arabophones communiquent en permanence entre eux, contrairement au récit de la Bible où Dieu punit les hommes qui veulent, par orgueil, ériger une tour pouvant atteindre le ciel en brouillant le langage des bâtisseurs qui ne se comprennent plus.« Hi, kifak, ça va ? », les Libanais sont souvent moqués avec cette phrase, mais leur mélange des langues est un atout. « Je pense que le journal est complètement à l’image du pays. Il y a au Liban une culture des langues. Ailleurs, quand tu entres dans une salle de rédaction, tu n’entends généralement qu’une seule... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

« Votre journal c’est un peu la tour de Babel, j’entends parler le français, l’anglais, l’arabe », plaisante un visiteur dans les couloirs de L’Orient-Le Jour.Tour de Babel, certes, mais avec une différence de taille : par-delà les idiomes, les journalistes francophones, anglophones et arabophones communiquent en permanence entre eux, contrairement au récit de la Bible où Dieu punit les hommes qui veulent, par orgueil, ériger une tour pouvant atteindre le ciel en brouillant le langage des bâtisseurs qui ne se comprennent plus.« Hi, kifak, ça va ? », les Libanais sont souvent moqués avec cette phrase, mais leur mélange des langues est un atout. « Je pense que le journal est complètement à l’image du pays. Il y a au Liban une culture des langues. Ailleurs, quand tu entres dans une salle de rédaction, tu...

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