Ebola : l'OMS relève son niveau d'alerte en République démocratique du Congo

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo représente désormais un risque « très élevé » pour la santé publique au niveau national, le niveau d'alerte maximal, contre « élevé » précédemment, a alerté vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il y a près de 750 cas suspects et 177 décès suspects en RDC, où l'épidémie « se propage rapidement », a alerté le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

S'ajoutent des mesures de contrôles de l'épidémie « insuffisantes » et un manque d'accès pour les humanitaires, selon Abdi Mahamud, directeur des opérations d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires à l'OMS. Le risque devient donc « très élevé » dans le pays, soit le niveau « le plus élevé », a précisé à l'AFP un porte-parole de l'organisation.

Les risques restent inchangés au niveau régional (élevé) et international (faible). A la suite de sa nouvelle évaluation du risque pour la santé publique, l'OMS publiera ultérieurement des recommandations. A ce jour, « 82 cas ont été confirmés, dont sept décès » en RDC, a indiqué M. Tedros.

L'épidémie s'est propagée dans la province du Nord-Kivu et sa voisine du Sud-Kivu, coupées en deux par les lignes de front entre les forces congolaises et le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par le Rwanda, qui s'est emparé de vastes pans de territoires depuis sa résurgence en 2021. La riposte sanitaire peine à s'organiser et a donné lieu à des scènes de chaos dans la province de l'Ituri, foyer de l'épidémie où l'OMS continue de déployer du personnel.