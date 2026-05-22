Pourquoi la Syrie a renouvelé son boycottage des produits israéliens

Le président syrien Ahmad el-Chareh arrive pour assister à la deuxième journée du premier Forum d'investissement syro-émirati, au Palais du peuple à Damas, le 12 mai 2026. Photo Louaï Beshara/AFP
Un nouveau signe des limites auxquelles se heurtent encore les efforts de Washington pour normaliser les relations entre Damas et Tel-Aviv ? À travers une nouvelle loi douanière promulguée par décret (n° 109), le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh n’a pas seulement donné le coup d’envoi à une vaste refonte du cadre douanier syrien, mais, par la même occasion, officiellement renouvelé l’interdiction de longue date imposée par la Syrie aux importations israéliennes. Réaffirmer sa souverainetéLe texte promulgué lundi 19 mars vise principalement à lutter contre la contrebande, renforcer le contrôle des frontières et moderniser l’administration douanière. Il augmente également de manière significative les sanctions financières liées aux importations illégales et aux activités de trafic. Mais au cœur du texte figure aussi une...
Un nouveau signe des limites auxquelles se heurtent encore les efforts de Washington pour normaliser les relations entre Damas et Tel-Aviv ? À travers une nouvelle loi douanière promulguée par décret (n° 109), le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh n’a pas seulement donné le coup d’envoi à une vaste refonte du cadre douanier syrien, mais, par la même occasion, officiellement renouvelé l’interdiction de longue date imposée par la Syrie aux importations israéliennes. Réaffirmer sa souverainetéLe texte promulgué lundi 19 mars vise principalement à lutter contre la contrebande, renforcer le contrôle des frontières et moderniser l’administration douanière. Il augmente également de manière significative les sanctions financières liées aux importations illégales et aux activités de trafic. Mais au...
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