Pourquoi la Syrie a renouvelé son boycottage des produits israéliens

Un nouveau signe des limites auxquelles se heurtent encore les efforts de Washington pour normaliser les relations entre Damas et Tel-Aviv ? À travers une nouvelle loi douanière promulguée par décret (n° 109), le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh n’a pas seulement donné le coup d’envoi à une vaste refonte du cadre douanier syrien, mais, par la même occasion, officiellement renouvelé l’interdiction de longue date imposée par la Syrie aux importations israéliennes. Réaffirmer sa souverainetéLe texte promulgué lundi 19 mars vise principalement à lutter contre la contrebande, renforcer le contrôle des frontières et moderniser l’administration douanière. Il augmente également de manière significative les sanctions financières liées aux importations illégales et aux activités de trafic. Mais au cœur du texte figure aussi une... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Un nouveau signe des limites auxquelles se heurtent encore les efforts de Washington pour normaliser les relations entre Damas et Tel-Aviv ? À travers une nouvelle loi douanière promulguée par décret (n° 109), le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh n’a pas seulement donné le coup d’envoi à une vaste refonte du cadre douanier syrien, mais, par la même occasion, officiellement renouvelé l’interdiction de longue date imposée par la Syrie aux importations israéliennes. Réaffirmer sa souverainetéLe texte promulgué lundi 19 mars vise principalement à lutter contre la contrebande, renforcer le contrôle des frontières et moderniser l’administration douanière. Il augmente également de manière significative les sanctions financières liées aux importations illégales et aux activités de trafic. Mais au...

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