Acte VI : Quand le Hezbollah entraîne le Liban dans... la paix avec Israël

Il y a eu 24 heures de doutes et d’hésitations. 24 heures durant lesquelles s’est joué l’avenir de Hassan Nasrallah, du Hezbollah, du Liban et même de l’axe iranien. Que s’y est-il passé ? Qui a donné l’ordre de sauter dans le vide ? Quel était l’objectif ? Plus de deux ans après, le mystère reste entier. Mais en cette matinée du 8 octobre 2023, au lendemain de l’attaque sanglante du Hamas contre Israël, le Hezbollah va envoyer une série de roquettes sur les fermes de Chebaa. Un geste symbolique qui devait marquer l’ouverture de son « front de soutien » à Gaza mais qui signera le début d’une longue descente aux enfers pour le parti-milice. Malgré quelques escarmouches, la frontière était pourtant relativement calme depuis 2006. Le Hezbollah assurait que c’est parce qu’il avait réussi à imposer un « équilibre de la terreur avec Israël ».... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Il y a eu 24 heures de doutes et d’hésitations. 24 heures durant lesquelles s’est joué l’avenir de Hassan Nasrallah, du Hezbollah, du Liban et même de l’axe iranien. Que s’y est-il passé ? Qui a donné l’ordre de sauter dans le vide ? Quel était l’objectif ? Plus de deux ans après, le mystère reste entier. Mais en cette matinée du 8 octobre 2023, au lendemain de l’attaque sanglante du Hamas contre Israël, le Hezbollah va envoyer une série de roquettes sur les fermes de Chebaa. Un geste symbolique qui devait marquer l’ouverture de son « front de soutien » à Gaza mais qui signera le début d’une longue descente aux enfers pour le parti-milice. Malgré quelques escarmouches, la frontière était pourtant relativement calme depuis 2006. Le Hezbollah assurait que c’est parce qu’il avait réussi à imposer...

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