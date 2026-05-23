Acte VI : Quand le Hezbollah entraîne le Liban dans... la paix avec Israël
Relations secrètes, guerres, invasions, accords diplomatiques… Entre les deux voisins, les relations sont marquées, depuis plus d’un siècle, par une alternance constante entre méfiance, contacts secrets et confrontations violentes. L’Orient-Le Jour vous propose une série en six actes qui retrace l’histoire de ce voisinage conflictuel, des premiers pourparlers maronito-sionistes sous le mandat français jusqu’aux dynamiques contemporaines dominées par l’axe iranien.
Un bâtiment visé par une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth, le 31 juillet 2024. Photo Matthieu Karam
Il y a eu 24 heures de doutes et d’hésitations. 24 heures durant lesquelles s’est joué l’avenir de Hassan Nasrallah, du Hezbollah, du Liban et même de l’axe iranien. Que s’y est-il passé ? Qui a donné l’ordre de sauter dans le vide ? Quel était l’objectif ? Plus de deux ans après, le mystère reste entier. Mais en cette matinée du 8 octobre 2023, au lendemain de l’attaque sanglante du Hamas contre Israël, le Hezbollah va envoyer une série de roquettes sur les fermes de Chebaa. Un geste symbolique qui devait marquer l’ouverture de son « front de soutien » à Gaza mais qui signera le début d’une longue descente aux enfers pour le parti-milice. Malgré quelques escarmouches, la frontière était pourtant relativement calme depuis 2006. Le Hezbollah assurait que c’est parce qu’il avait réussi à imposer un « équilibre de la terreur avec Israël »....
Il y a eu 24 heures de doutes et d’hésitations. 24 heures durant lesquelles s’est joué l’avenir de Hassan Nasrallah, du Hezbollah, du Liban et même de l’axe iranien. Que s’y est-il passé ? Qui a donné l’ordre de sauter dans le vide ? Quel était l’objectif ? Plus de deux ans après, le mystère reste entier. Mais en cette matinée du 8 octobre 2023, au lendemain de l’attaque sanglante du Hamas contre Israël, le Hezbollah va envoyer une série de roquettes sur les fermes de Chebaa. Un geste symbolique qui devait marquer l’ouverture de son « front de soutien » à Gaza mais qui signera le début d’une longue descente aux enfers pour le parti-milice. Malgré quelques escarmouches, la frontière était pourtant relativement calme depuis 2006. Le Hezbollah assurait que c’est parce qu’il avait réussi à imposer...
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