Ahmed Amer révèle sa collection « Bittersweet » à travers l’objectif de Nasri Sayegh

Depuis ce soir de janvier 2025 où il avait, sur les murs de l’ancestrale villa Bustros, à Achrafieh, tracé à l’encre de Chine, sur la voix hypnotique de Maïssa Jallad, des silhouettes tourmentées qui semblaient émerger spontanément de ses deux mains, Ahmed Amer s’était éclipsé. Cet exercice de funambule est le procédé caractéristique de ce créateur singulier. Le cumul des guerres et des crises semblait, ces derniers temps, avoir découragé toute la communauté artistique libanaise dans tous les domaines, y compris et surtout celui de la création de vêtements. Dans le cas d’Ahmed Amer, originaire du Sud, créer devenait un insurmontable défi. « Produite dans un contexte de guerre, d’incertitude et d’effondrement, où la créativité s’exerce sous une pression constante, cette collection est le véritable reflet de ce que nous vivons, en tant que... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Depuis ce soir de janvier 2025 où il avait, sur les murs de l’ancestrale villa Bustros, à Achrafieh, tracé à l’encre de Chine, sur la voix hypnotique de Maïssa Jallad, des silhouettes tourmentées qui semblaient émerger spontanément de ses deux mains, Ahmed Amer s’était éclipsé. Cet exercice de funambule est le procédé caractéristique de ce créateur singulier. Le cumul des guerres et des crises semblait, ces derniers temps, avoir découragé toute la communauté artistique libanaise dans tous les domaines, y compris et surtout celui de la création de vêtements. Dans le cas d’Ahmed Amer, originaire du Sud, créer devenait un insurmontable défi. « Produite dans un contexte de guerre, d’incertitude et d’effondrement, où la créativité s’exerce sous une pression constante, cette collection est le véritable...

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