Ahmed Amer révèle sa collection « Bittersweet » à travers l’objectif de Nasri Sayegh
Deux voix, deux émotions complémentaires, deux compréhensions mutuelles de la révolte et de la fragilité. Le couturier et l’artiste pluridisciplinaire font de leur rencontre un retentissement silencieux autour d’une collection qui a failli ne pas voir le jour.
Modèles de la collection Ahmed Amer « Bittersweet » 2026. Photo Nasri Sayegh
Depuis ce soir de janvier 2025 où il avait, sur les murs de l’ancestrale villa Bustros, à Achrafieh, tracé à l’encre de Chine, sur la voix hypnotique de Maïssa Jallad, des silhouettes tourmentées qui semblaient émerger spontanément de ses deux mains, Ahmed Amer s’était éclipsé. Cet exercice de funambule est le procédé caractéristique de ce créateur singulier. Le cumul des guerres et des crises semblait, ces derniers temps, avoir découragé toute la communauté artistique libanaise dans tous les domaines, y compris et surtout celui de la création de vêtements. Dans le cas d’Ahmed Amer, originaire du Sud, créer devenait un insurmontable défi. « Produite dans un contexte de guerre, d’incertitude et d’effondrement, où la créativité s’exerce sous une pression constante, cette collection est le véritable reflet de ce que nous vivons, en tant que...
Depuis ce soir de janvier 2025 où il avait, sur les murs de l’ancestrale villa Bustros, à Achrafieh, tracé à l’encre de Chine, sur la voix hypnotique de Maïssa Jallad, des silhouettes tourmentées qui semblaient émerger spontanément de ses deux mains, Ahmed Amer s’était éclipsé. Cet exercice de funambule est le procédé caractéristique de ce créateur singulier. Le cumul des guerres et des crises semblait, ces derniers temps, avoir découragé toute la communauté artistique libanaise dans tous les domaines, y compris et surtout celui de la création de vêtements. Dans le cas d’Ahmed Amer, originaire du Sud, créer devenait un insurmontable défi. « Produite dans un contexte de guerre, d’incertitude et d’effondrement, où la créativité s’exerce sous une pression constante, cette collection est le véritable...
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