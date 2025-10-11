Il y a les JO pour les sportifs, le Goncourt pour les histoires qu’on a aimées et l’Inaperçu pour celles que (presque) personne n’a lues ; le prix Albert Londres pour ceux qui aiment en raconter des vraies. Il y a les Éloges pour le spectacle vivant, les Nobels, ou les Oscars… En France, même les mangeurs de boudin noir ont leur grand prix - à condition de le déguster avec enthousiasme.

Mais quelle distinction attribue-t-on à un passionné qui travaille d’arrache-pied pour faire survivre un héritage libanais vieux de 125 ans ? À un restaurant perché dans les hauteurs du Akkar qui dynamise un village qu’on dit coupé du reste du pays ? Où à un jeune Palestinien qui brave dangers et coupures d’éléctricité pour apprendre une nouvelle langue, celle qui pourrait le sauver ?

Pour eux, à défaut de médailles et de lauriers, il y a la reconnaissance et la visibilité - cette arme qui, à l’ère du numérique et des réseaux sociaux, peut tout faire basculer. Ce weekend, je vous propose donc de lire des histoires de grandes et de plus petites victoires, et quelques projets et succès libanais au Liban et au-delà.

Bonne lecture !





C'est au cœur de Tripoli, à l'ombre d'une ancienne citadelle, que Mohammad Chaar s’attelle à l’œuvre, ses mains magiques insufflant la vie à un art presque perdu : la fabrication de tarbouches. Dernier lien vivant avec une tradition vieille de 125 ans, le trentenaire s'accroche à son héritage et tente même de le moderniser. Portrait du dernier des mohicans, par Rayanne Tawil.

Quarante ans après sa disparition, et alors qu’un film revient sur la complexité de son couple avec Yves Montand, des proches de l’actrice oscarisée revisitent, auprès de Karl Richa, le dernier acte épineux de celle qui fut longtemps dilapidée par les médias.

Il avait identifié, en mars dernier, un bug permettant à des pirates d’accéder aux photos des utilisateurs d’iPhone et d’iPad, même protégés par la reconnaissance faciale - permettant à la société dans laquelle il travaille d'empocher un chèque de 50.000 euros. Comment Hassan Sheet a-t-il pu découvrir ce dysfonctionnement et en quoi cette société libanaise y a-t-elle contribué ? Layal Dagher revient sur cette découverte et son impact.

À l'issue d'une soirée qui n'a pas dérogé à ses habitudes, Perla Harb, 22 ans, a coiffé la couronne tant convoitée de Miss Liban. Retour sur un événement placé sous le signe de l'espoir et sur les projets de la nouvelle reine de beauté, avec Béchara Maroun.

Dès qu'il quitte Gaza-Ville, Amir y pense : « Je peux enfin recommencer à apprendre l’anglais. » Depuis janvier, le jeune homme en a fait une obsession. Il en est persuadé : c'est cette langue quasi-universelle qui lui permettra de s'échapper de l'enfer de Gaza. Mais sous les bombes, l'apprentissage est difficile. Il s'est confié à Tatiana Krotoff.

Depuis le 9 et jusqu’au 16 octobre à Paris se tient la 5ᵉ édition du Festival du film libanais de France. Du Liban-Sud à Gaza, du féminisme à la scène stand-up, celle-ci s’annonce comme « la plus riche et la plus ambitieuse ». Vingt-quatre courts-métrages en compétition et autant de films hors concours... Joséphine Hobeika vous en dit plus sur sa programmation.

Qui dit Akkar, dit forêts sauvages, routes sinueuses et villages perchés à flanc de montagne. Mais le Akkar, c'est aussi une scène culinaire en plein essor qui allie héritage et créativité. Suivez-nous pour une escapade gastronomique, en cinq étapes !

Après avoir parcouru le monde, Dan Elkarouni et Johnny Maroun ont posé leurs valises à Oslo où ils ont ouvert Raffiné. En quelques mois à peine, leur établissement est devenu numéro 1 dans le classement TripAdvisor des 1 803 restaurants que compte la capitale scandinave. Zoom, avec Anne Ilcinkas sur cette success story à la libanaise.