La société libanaise Semicolon Security remporte un prix d'Apple pour la découverte d'une faille iOS
« L’Orient-Le Jour » revient sur la découverte de Hassan Sheet et son impact.
OLJ / Par Layal DAGHER,
le 08 avril 2025 à 14h52, mis à jour le
02 octobre 2025 à 15h00
Hassan Sheet, expert en cybersécurité auprès de la « Semicolon Academy ». Photo fournie par la société
La société libanaise de cybersécurité Semicolon Security a annoncé jeudi avoir récemment reçu 50 000 dollars d’Apple, après avoir mis au jour une faille dans son système iOS. En mars 2025, Hassan Sheet, expert en cybersécurité au sein de l’entreprise, avait identifié un bug permettant à des pirates d’accéder aux photos des utilisateurs d’iPhone et d’iPad, même protégés par Face ID. Apple a depuis corrigé la vulnérabilité.Comment le jeune Libanais a-t-il pu découvrir ce dysfonctionnement et en quoi cette société libanaise y a-t-elle contribué ? L’Orient- Le Jour revient sur cette découverte et son impact.iOS 18.4« Tout a commencé en 2023 lorsque Hassan a participé à une formation animée par Semicolon sur le piratage éthique et la cybersécurité », confie à notre publication Majd Dhainy, 25 ans, co-fondateur de la société. Bien qu’il ait...
15 h 24, le 02 octobre 2025