La société libanaise Semicolon Security remporte un prix d'Apple pour la découverte d'une faille iOS

La société libanaise de cybersécurité Semicolon Security a annoncé jeudi avoir récemment reçu 50 000 dollars d’Apple, après avoir mis au jour une faille dans son système iOS. En mars 2025, Hassan Sheet, expert en cybersécurité au sein de l’entreprise, avait identifié un bug permettant à des pirates d’accéder aux photos des utilisateurs d’iPhone et d’iPad, même protégés par Face ID. Apple a depuis corrigé la vulnérabilité.Comment le jeune Libanais a-t-il pu découvrir ce dysfonctionnement et en quoi cette société libanaise y a-t-elle contribué ? L’Orient- Le Jour revient sur cette découverte et son impact.iOS 18.4« Tout a commencé en 2023 lorsque Hassan a participé à une formation animée par Semicolon sur le piratage éthique et la cybersécurité », confie à notre publication Majd Dhainy, 25...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte