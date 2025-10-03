Mohammad Chaar, dernier fabricant de tarbouches à Tripoli

Au cœur de Tripoli, sous la citadelle historique, une rue étroite vibre au rythme lent du temps passé. Ici, les anciens bâtiments, usés par les années, souvent des siècles, serrés les uns contre les autres, se murmurent de vieux contes. Leurs façades, fissurées et écaillées, témoignent malgré tout d’une gloire passée. Dans ce labyrinthe historique, l’air est chargé d’un mélange d’odeurs de terre, de légumes frais et d’épices lointaines, ponctué par les cris animés des vendeurs ambulants.Des enfants se faufilent entre les chariots, leurs rires résonnant contre les murs de pierre, tandis que la voix du marchand de légumes, un cri mélodieux, ressemble à une invitation ancestrale à acheter. Au milieu de cette symphonie de la vie quotidienne, une humble enseigne en bois est suspendue au-dessus d’une arche...

