Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Lifestyle - Artisanat libanais

Mohammad Chaar, dernier fabricant de tarbouches à Tripoli

À l’ombre d’une ancienne citadelle, un artisan perpétue en solitaire une tradition qui traverse, en équilibriste, le passé et le présent fragiles du Liban. Portrait du dernier des mohicans.

Par Rayanne TAWIL, le 03 octobre 2025 à 17h13

Mohammad Chaar, dernier fabricant de tarbouches à Tripoli

Mohamad Chaar posant fièrement devant l'entrée de son atelier. Photo R.T.

Au cœur de Tripoli, sous la citadelle historique, une rue étroite vibre au rythme lent du temps passé. Ici, les anciens bâtiments, usés par les années, souvent des siècles, serrés les uns contre les autres, se murmurent de vieux contes. Leurs façades, fissurées et écaillées, témoignent malgré tout d’une gloire passée. Dans ce labyrinthe historique, l’air est chargé d’un mélange d’odeurs de terre, de légumes frais et d’épices lointaines, ponctué par les cris animés des vendeurs ambulants.Des enfants se faufilent entre les chariots, leurs rires résonnant contre les murs de pierre, tandis que la voix du marchand de légumes, un cri mélodieux, ressemble à une invitation ancestrale à acheter. Au milieu de cette symphonie de la vie quotidienne, une humble enseigne en bois est suspendue au-dessus d’une arche : Chaar Fez Factory. Ses lettres...
Au cœur de Tripoli, sous la citadelle historique, une rue étroite vibre au rythme lent du temps passé. Ici, les anciens bâtiments, usés par les années, souvent des siècles, serrés les uns contre les autres, se murmurent de vieux contes. Leurs façades, fissurées et écaillées, témoignent malgré tout d’une gloire passée. Dans ce labyrinthe historique, l’air est chargé d’un mélange d’odeurs de terre, de légumes frais et d’épices lointaines, ponctué par les cris animés des vendeurs ambulants.Des enfants se faufilent entre les chariots, leurs rires résonnant contre les murs de pierre, tandis que la voix du marchand de légumes, un cri mélodieux, ressemble à une invitation ancestrale à acheter. Au milieu de cette symphonie de la vie quotidienne, une humble enseigne en bois est suspendue au-dessus d’une arche...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut