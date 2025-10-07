Menu
Moyen-Orient - Témoignage

Apprendre l’anglais pour échapper à Gaza, l’obsession d’Amir

Depuis l’enclave palestinienne, ce jeune pharmacien nourrit l’espoir d’étudier à l’étranger pour ne plus regarder en arrière.  

Par Tatiana KROTOFF, le 07 octobre 2025 à 14h47

Image d’illustration Marovssia/L’OLJ

« Je peux enfin recommencer à apprendre l’anglais. » C’est le premier message qui nous parvient d’Amir*, ce 26 septembre, après son périple de quatorze heures pour fuir Gaza-Ville, noyée sous un déluge de feu israélien. Après avoir décrit un parcours aussi effrayant qu’humiliant le long de la route Salaheddine en direction du sud de l’enclave, il conclut : « Je dois maintenant me concentrer à améliorer mon niveau d’anglais à l’écrit. » Depuis janvier, le jeune homme en a fait une obsession, pour partir étudier à l’étranger et échapper à Gaza. « Le plus dur, c’est de vivre sans espoir, confie-t-il. L’anglais représente ma seule chance de vivre. Je ne peux pas l’abandonner. »« Israël a répliqué et l’enfer a commencé »Car la guerre est loin d’avoir duré quinze jours comme le croyait Amir. « Ce matin du 7 octobre (2023), je pensais me lever...
