Perla Harb, Miss Liban 2025 : la victoire de l’« espoir »

Perla Harb pose avec Suchata Chuangsri, Miss Monde 2025, après avoir été couronnée Miss Liban 2025 le 4 octobre 2025. Photo Reuters/Mohamed Azakir
« Miss Liban 2025 est, et restera… Perla Harb ! » L'annonce a retenti samedi soir peu avant minuit, depuis l’ISOL Arena à Zouk Mosbeh, et jusque dans les foyers des Libanais, vissés sur leur petit écran pour suivre le concours de Miss Liban.Ce résultat, relayé à la seconde par des dizaines d’agences internationales et de médias locaux, est venu clôturer des mois de préparatifs, ainsi qu’une cérémonie produite par la chaîne LBCI, placée sous le signe de l’espoir et de la beauté. L’objectif ? Trouver la personne qui succédera à Nada Koussa, mais également assurer que le Liban reste attaché à sa culture, à ses atouts touristiques et à son ouverture sur le monde.Les spectateurs et le public ont ainsi découvert la jeune femme alors qu’elle dévoilait son charme et ses atouts durant une soirée qui avait démarré à 20h 30 et qui n'a pas...
