« C’est l’histoire d’une communiste trompée avec la libérale Marilyn » : Simone Signoret, la camarade

Comme à l’accoutumée, le plateau est enfumé. Autour des philosophes et historiens, des cendriers en verre remplis à ras bord sont mis à disposition. Soucieux, presque inquiet, Bernard Pivot demande à ses assistants de prévoir plus d’une petite coupe pour sa prochaine invitée, celle-là même qui a convié une dizaine d’amis proches à suivre l’entretien en direct. En ce soir du 1er février 1985, l’animateur préféré des érudits de la rive gauche sait qu’il aura affaire à un tempérament auquel ses téléspectateurs d’Antenne 2 n’ont pas l’habitude. « Il s’est préparé à cette interview comme pour un match de cerveaux, car ce n’était pas un petit auteur qu’il allait avoir en face de lui, mais l’une des plumes les plus sauvages et inattendues de cette fin de siècle », se remémore Jean-Loup...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte