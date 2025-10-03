« C’est l’histoire d’une communiste trompée avec la libérale Marilyn » : Simone Signoret, la camarade
Quarante ans exactement après sa disparition, et alors qu’un film* revient sur la complexité de son couple avec Yves Montand, des proches de l’actrice oscarisée revisitent, pour « L’Orient-Le Jour », son dernier acte épineux.
Yves Montand et Simone Signoret s'apprêtent à remettre un prix à la cérémonie des César, en 1985. Photo DR
Comme à l’accoutumée, le plateau est enfumé. Autour des philosophes et historiens, des cendriers en verre remplis à ras bord sont mis à disposition. Soucieux, presque inquiet, Bernard Pivot demande à ses assistants de prévoir plus d’une petite coupe pour sa prochaine invitée, celle-là même qui a convié une dizaine d’amis proches à suivre l’entretien en direct. En ce soir du 1er février 1985, l’animateur préféré des érudits de la rive gauche sait qu’il aura affaire à un tempérament auquel ses téléspectateurs d’Antenne 2 n’ont pas l’habitude. « Il s’est préparé à cette interview comme pour un match de cerveaux, car ce n’était pas un petit auteur qu’il allait avoir en face de lui, mais l’une des plumes les plus sauvages et inattendues de cette fin de siècle », se remémore Jean-Loup Galluffo, présent en coulisses de ce numéro spécial...
