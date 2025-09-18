Après la dernière réunion du fameux Conseil des ministres du 5 septembre 2025 où chaque chef de tribu de confession différente a su bien jouer son rôle, on peut affirmer que la pièce de théâtre a bien réussi. Les ministres qui boudaient sont sortis, et ceux très sceptiques mais voulaient à tout prix un certain changement sont restés.

Avec une incertitude totale, admettons donc que tout le monde a gagné. Le ministre de l’Information bien éloquent dans sa déclaration, et avec un talentueux jeu de mots, a réussi à satisfaire tout le monde, mais sans qu’on comprenne quoi que ce soit.

Pour les sortants, ils sont tranquilles car avec les humbles moyens qu’a notre armée libanaise et en attendant les aides étrangères pour renforcer la troupe, le ramassage des armes n’est pas pour demain.

Quant aux loyalistes, les décisions d’août dernier du Conseil des ministres sont une continuité et le ramassage des armes prévu pour fin novembre prochain dans l’espace et le temps demeureront un secret qui ne sera jamais dévoilé.

Devant ce flou total, les manifestations heureusement n’ont pas vu le jour, les défis politiques se sont étouffés dans l’œuf, la crainte d’une guerre civile semble être écartée.

Ici la question qui se pose, la communauté internationale va-t-elle sérieusement aider le Liban financièrement et militairement cette fois, ou va-t-on toujours tourner en rond et croire encore une fois aux superstitions du rêve américain ?

