Triste de voir le bas niveau des discussions au Parlement sur le projet de loi concernant l’amnistie générale pour les « criminels » libanais ou même étrangers qui doivent être jugés puis condamnés tous sur un pied d’égalité, et de mettre tous les crimes dans un seul sac, car les prisons sont pleines et il faut en réduire le nombre d’hôtes.

Ainsi, pour adopter une formule libanaise adéquate et prouver que tout le monde est innocent, au nom des confessions et rites, les chrétiens sont devenus criminels pour collaboration avec l’ennemi, les sunnites criminels de l’extrémisme musulman et les chiites criminels de contrebande.

Alors si, dans leur projet de loi, ils vont ramener la peine de mort ou la perpétuité jusqu’à quinze ans de prison qui seront déduites des années purgées dans les prisons, et à moins de quinze ans pour les autres crimes, presque tout le monde sortira innocent dans quelques années, pour ne pas dire bientôt.

Face à cette mascarade, comment voulez-vous penser que les Libanais peuvent encore croire aux lois dont la plupart ne s’appliquent jamais, ou faire confiance à leurs parlementaires, qui au nom du peuple ont renouvelé leur procuration pour rester deux ans encore au Parlement sans prendre l’avis des électeurs ? Triste pays.

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