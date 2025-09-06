Il existe un mythe coriace à propos des journalistes : ils doivent tout savoir sur tout. Celui qui, par malheur, ne connaît pas la capitale d’Antigua-et-Barbuda ou ne sait plus exactement quel roi est mort à cause d’une blessure à l'œil s’auto-condamne à être jugé comme un mauvais journaliste pour le restant de ses jours.

« Dis-moi, est-ce qu’une guerre ouverte va reprendre d’ici la fin de l’année au Liban ? Avec quelle intensité ? Tu dois le savoir, ça, puisque tu travailles à L’Orient-Le Jour », m’a lancé, récemment, une amie alors que nous étions à table, comme si elle s’adressait à une diseuse de bonne aventure.

Pour la géographie et l’historique médical des Valois, j’ai fait mon mea culpa. Mais comment lui dire que nous aussi, journalistes, sommes à la merci des autres, que dans les couloirs de la rédac’, on ne sait pas tout, que nous aussi, nous redoutons un retour de la guerre ?

Je lui ai répondu que pour le moment, tout ce que nous savons, c’est que nous sommes parvenus à traverser l’été libanais, celui-là même dont Gilles Khoury craignait qu’il ne soit frappé d’une terrible malédiction . Pour le reste, le Liban garde ses portes entrouvertes, celles du paradis comme celles de l’enfer.

Dans cet entre-deux, je vous propose une pause, comme chaque week-end, pour lire un entretien, tenter de cuisiner de nouveaux plats, ou découvrir de nouvelles adresses.

Julia





Ce sont deux vestiges de Beyrouth, emblématiques mais laissés à l'abandon, qui vont bientôt renaître : la gare ferroviaire de Mar Mikhaël et le Grand Théâtre de Beyrouth. En visite au Liban les 3 et 4 septembre, Audrey Azoulay a annoncé leur rénovation par l'Unesco, dont elle est la directrice générale. Patrimoine en péril, système éducatif libanais, accusations… À l’occasion de sa venue, elle s’est entretenue avec Maya Ghandour.

Un pas de plus vers le leadership mondial dans l'IA ? Riyad se dote de son propre ChatGPT : « HUMAIN Chat », un outil qui a « assimilé les dialectes et la façon dont les habitants de la région parlent et pensent. » Tatiana Krotoff vous dit tout.

Perché au sommet du Palm Beach, avec une vue imprenable sur la corniche de Beyrouth, Yamma s’impose comme la nouvelle adresse festive de l’été. Si on retrouve derrière ce rooftop qui a ouvert ses portes le 17 juillet, des acteurs bien connus de la scène libanaise, Yamma ne se contente pas de soigner sa musique : la carte a été conçue spécialement pour s’adapter à un service de bar haut de gamme. Nagi Morkos vous y emmène.

Vous connaissez sûrement ses dessins signés The Art of Boo dans nos colonnes. Mais connaissez-vous la délicieuse ratatouille méditerranéenne de Bernard Hage ? Pour la deuxième saison de notre série « Homme aux fourneaux », le cartooniste a accepté de troquer ses feutres pour un tablier. Retrouvez sa recette, ici.

Drapeaux palestiniens, slogans, messages politiques sur écrans géants... Leurs concerts ont des allures de mobilisation, même en dehors de l'Irlande. Mais entre insultes visant Israël et drapeaux du Hezbollah, le groupe irlandais Kneecap est devenu une voix à neutraliser dans les pays occidentaux. Amélie Zaccour vous en parle.

Entre arène sportive, catwalk et vestiaire intime, l'artiste iranienne Chalisée Naamani invite dans une exposition à repenser la manière dont nos sociétés façonnent, exhibent et chargent de sens le corps humain. Joséphine Hobeika vous parle de la genèse de ce projet et de ce qu'il tente de dire.

« Comment plonger le spectateur dans le monde d’Élias Khoury ?». Avec Comme s’il dormait, installation audiovisuelle et multimédia inaugurée le 2 septembre à Zico House pour un mois, le pari est ambitieux : adapter non pas un roman au cinéma, mais l'oeuvre d'une vie à un seul lieu, pour s'imprégner du quotidien de l’une des voix singulières de la littérature arabe. Jim Quilty s'y est rendu.

Il est 5 heures du matin et des centaines de fêtards accueillent le lever du soleil dans un club beyrouthin à ciel ouvert. Après six ans de crise multidimensionnelle, la vie nocturne du pays retrouve peu à peu ses couleurs. Stéphanie Bechara a récolté quelques chiffres sur le secteur.

Elle reprend un trône que l’on disait impossible à transmettre, celui d’Anna Wintour, tête pensante de Vogue US. De son enfance française au New York Times en passant par la Brown University, Chloé Malle a un parcours quasiment impeccable, et tant mieux, car elle devient à présent une des rédactrices en chef les plus influentes du monde. Fifi Abou Dib vous la présente.