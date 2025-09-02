Menu
Culture - Musique

Le phénomène Kneecap, cristalliseur de passions autour de la guerre à Gaza

Avec ses slogans propalestiniens, le trio hip-hop de Belfast agite les scènes de concerts des pays occidentaux, où ses détracteurs tentent de le faire bannir.

OLJ / Par Amélie ZACCOUR, le 02 septembre 2025 à 11h17

Le phénomène Kneecap, cristalliseur de passions autour de la guerre à Gaza

Le groupe Kneecap sur la scène du festival Rock en Seine, le 24 août 2025. Photo Roxane Mo

La foule se fait compacte, impatiente. Des centaines de fans, de 20 à 50 ans, entre maillots de foot irlandais et drapeaux palestiniens, bouillonnent en attendant l’un des derniers groupes à se produire au festival Rock en Seine, rendez-vous musical incontournable de la fin de l’été parisien, ce dimanche 24 août. « Free Palestine, free free Palestine », scandent-ils, avant même que Kneecap, trio hip-hop de Belfast qui a fait de la cause palestinienne une véritable obsession, s’empare de la scène. Une phrase apparaît sur l’écran géant : « Israël commet un génocide contre le peuple palestinien », suivie d’une condamnation du gouvernement français, « complice » par son commerce d’armes avec l’État hébreu. Le public applaudit, puis DJ Próvaí, dans son éternelle cagoule aux couleurs du drapeau irlandais, s’installe aux platines et lance le...
