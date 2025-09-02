Le phénomène Kneecap, cristalliseur de passions autour de la guerre à Gaza

La foule se fait compacte, impatiente. Des centaines de fans, de 20 à 50 ans, entre maillots de foot irlandais et drapeaux palestiniens, bouillonnent en attendant l’un des derniers groupes à se produire au festival Rock en Seine, rendez-vous musical incontournable de la fin de l’été parisien, ce dimanche 24 août. « Free Palestine, free free Palestine », scandent-ils, avant même que Kneecap, trio hip-hop de Belfast qui a fait de la cause palestinienne une véritable obsession, s’empare de la scène. Une phrase apparaît sur l’écran géant : « Israël commet un génocide contre le peuple palestinien », suivie d’une condamnation du gouvernement français, « complice » par son commerce d’armes avec l’État hébreu. Le public applaudit, puis DJ Próvaí, dans son éternelle cagoule aux couleurs du drapeau...

