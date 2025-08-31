Menu
Culture - Exposition

« Octogone » : la résistance iranienne mise en scène au Palais de Tokyo

Dans l'installation imaginée par l’artiste franco-iranienne Chalisée Naamani, le « zurkhaneh » iranien se situe entre la musculation, la lutte et la résistance aux invasions ennemies.

OLJ / Par Joséphine HOBEIKA, le 31 août 2025 à 19h39

Détail de l’œuvre de Chalisée Naamani, « Octogone », Palais de Tokyo (Paris). Courtesy de l'artiste et Ciaccia Levi, Paris - Milan © Adagp, Paris, 2025 Crédit photo : Aurélien Mole

Au Palais de Tokyo, dans l’espace du Point Perché aux allures de cave secrète, l’artiste franco-iranienne Chalisée Naamani déploie depuis la mi-juin une installation immersive et polysémique. Intitulée « Octogone », l’exposition (à découvrir jusqu’au 6 septembre) croise l’architecture brute du lieu avec l’histoire millénaire du zurkhaneh, la « maison de la force » iranienne, espace mi-gymnase mi-temple où se forgeaient autrefois des corps et des idéaux. Entre arène sportive, catwalk et vestiaire intime, Naamani invite à repenser la manière dont nos sociétés façonnent, exhibent et chargent de sens le corps humain.En découvrant l’espace octogonal du Palais de Tokyo, Chalisée Naamani pense immédiatement à l’aménagement des zurkhaneh, ces caves clandestines nées dans la Perse antique. Là, les hommes s’entraînaient à la lutte, au maniement...
