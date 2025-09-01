Comme s’il dormait, Élias Khoury habite encore Beyrouth
Le festival Ayloul et Zico House transforment les romans de l'écrivain libanais en paysages de mémoire et de rêves.
OLJ / Par Jim Quilty,
le 01 septembre 2025 à 16h56
« Comme s’il dormait », installation audiovisuelle et multimédia inaugurée le 2 septembre à Zico House pour un mois. Photo Nabil Ismail
Les romans ne cessent d’inspirer d’autres médiums. En 2006, Yousry Nasrallah avait transposé au cinéma La Porte du Soleil (Bab al-Shams), chef-d’œuvre d’Élias Khoury publié en 1998, domptant pour le grand écran le foisonnement de récits contradictoires et complémentaires du romancier libanais, afin de rendre son histoire centrale d’amour et de perte accessible au grand public.Avec Comme s’il dormait, installation audiovisuelle et multimédia inaugurée le 2 septembre à Zico House pour un mois, le pari est encore plus ambitieux : une adaptation spatiale de l’univers de Khoury. « Comment plonger le spectateur dans le monde d’Élias ? Comment relier sa littérature à un lieu ? » résume sans détour Pascale Feghali, ancienne collaboratrice de l’écrivain et cheville ouvrière du projet.Figure majeure de la vie intellectuelle libanaise, Élias Khoury...
