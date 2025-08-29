Menu
Moyen-Orient - Focus

« HUMAIN Chat » : Riyad lance son propre ChatGPT

L’Arabie saoudite ambitionne de conquérir le marché régional puis mondial de l’intelligence artificielle. 

Par Tatiana KROTOFF, le 29 août 2025 à 13h29

« HUMAIN Chat » : Riyad lance son propre ChatGPT

Logo du conglomérat saoudien, image tirée du compte X de HUMAIN. Source : X

« IA arabe », « HalalGPT », « Chatbot islamique ». L’annonce lundi dernier dans Bloomberg News du lancement de la première IA conversationnelle saoudienne en langue arabe « HUMAIN Chat » n’est pas passée inaperçue dans la région. « Nous prouvons que des technologies compétitives à l'échelle mondiale peuvent s'ancrer dans notre langue, nos infrastructures et nos valeurs. C’est le début d'un parcours au service du royaume, du monde arabophone et au-delà », a déclaré le même jour Tarek Amine, PDG de l’entreprise saoudienne HUMAIN. Le jeune conglomérat, déjà fleuron de l’intelligence artificielle dans Golfe, ne cache pas son ambition de s’ériger en leader mondial du secteur. Et comme premier service commercial, HUMAIN a choisi de proposer - pour l’instant uniquement disponible en Arabie saoudite - un équivalent arabe du géant...
