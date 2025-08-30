Beyrouth revient sur le « dancefloor » : un été positif pour la vie nocturne libanaise

Bras en l’air, James* ondule au rythme de la musique alors que le DJ lance le beat de son set. Il est 5 heures du matin et des centaines de fêtards accueillent le lever du soleil dans un club beyrouthin à ciel ouvert. Après six ans de crise multidimensionnelle, la vie nocturne du pays – secteur pour lequel le Liban a longtemps été reconnu – retrouve peu à peu ses couleurs. Cet été, James affirme qu’il était difficile de réserver dans certains établissements, « souvent complets ».

Si la fréquentation des clubs et restaurants, comme Grand Factory, AHM ou Parasol, appartenant au groupe Factory People, et de ses événements, a chuté de 50 % entre 2023 et 2024, en parallèle de la guerre entre le Hezbollah et Israël, note son directeur général, Peter Mouracadé, elle a jusqu'à présent progressé d'environ 150 % lors des événements et de 25 % dans les clubs entre 2024 et 2025.

Pour Claude Saba, directeur général des opérations d’Addmind, le groupe hôtelier derrière Iris, Skybar, Bar du Port et Yamas, le secteur reste stable, bien qu'il n'ait pas encore retrouvé ses niveaux d’avant 2019. Mais la demande est forte et « la trajectoire est positive », assure-t-il. « Après tout ce que ce pays a traversé, c’est l’une des choses auxquelles on s’accroche encore », affirme James. « Le week-end, les Libanais veulent oublier les crises, lâcher prise et se défouler. »

Un rebond rapide

Déclenchée le 13 juin, la guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran a néanmoins repoussé le début de la saison estivale au Liban. « Cela a ajouté de l’incertitude et découragé certains touristes, craignant des perturbations ou des changements soudains dans la situation », note Claude Saba. Même constat pour Sélim Ghanem, PDG du groupe Standalone et propriétaire du rooftop Spine à Naccache et du restaurant-bar ANU à Batroun : « Le conflit a eu un impact net sur l’activité, affectant le Liban et l’ensemble de la région. Par rapport à la même période l’été dernier, l’activité a été nettement inférieure à ce moment-là. »

Le rebond a néanmoins été rapide. Une fois la tension retombée, la vie nocturne a retrouvé son rythme. « Tout est revenu à la normale », ajoute Sélim Ghanem. « L’été a été encourageant », abonde Claude Saba, qui observe « une hausse notable des réservations par rapport à l’an dernier. Tous nos établissements fonctionnent régulièrement à pleine capacité chaque semaine ». Peter Mouracadé confie que l'impact de cette guerre s’est ressenti jusqu’à la semaine précédant leur événement Adriatique (un duo électronique suisse) le 18 juillet, « qui a attiré plus de 8 000 personnes » à la Seaside Arena de Beyrouth. Cette soirée « a marqué un tournant de la saison estivale ».

Si le coût d'une soirée « dépend de l’expérience recherchée », s'accordent à dire ces propriétaires d'établissements, il avoisine les 75 dollars en moyenne. Dans ceux de Sélim Ghanem, les clients dépensent en moyenne 80 dollars par personne dans les espaces bar et table, et près de 100 dollars pour l’expérience lounge. Juillet y a légèrement dépassé le taux de fréquentation de l'an dernier, avec des réservations hebdomadaires stables et une activité solide. « Les marges Ebitda (Bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) varient d'un mois à l'autre mais se maintiennent entre 27 et 30 % durant la saison estivale », note-t-il, confiant que cette dynamique se poursuivra « tant que la situation politique reste stable ».

Pour Diana Bellu, responsable des réservations, événements et marketing chez Unipod Hospitality (Community, Frozen Cherry, Alvy et Tint), juillet a connu un léger creux par rapport à l'an dernier, « mais août connaît déjà de meilleurs chiffres qu'en 2024, avec de très bons résultats les week-ends ». La note moyenne dans leurs établissements tourne autour de 40 dollars par personne, boissons et en-cas compris. En glissement annuel, « les prix ont été relevés de 5 % », précise-t-elle.

Retour des touristes

« Juin et août ont vu revenir un bon nombre d’expatriés et de touristes de la région », constate Diana Bellu. Claude Saba confirme le retour des touristes, notamment du Golfe et d’Australie, en raison de « l’assouplissement des restrictions de voyages (imposées en raison de la situation régionale, NDLR) ». Il en va de même pour les établissements de Peter Mouracadé : « Fin juillet et août, nous avons vu plus d'étrangers, que ce soit en club ou lors d'événements, souvent venus rendre visite à des amis vantant la vie nocturne libanaise. »

Pour Sélim Ghanem, la clientèle reste surtout composée d’expatriés. Peter Mouracadé observe, lui, une scène nocturne plus saisonnière, le pays s'animant « véritablement trois mois l’été, deux à trois semaines en décembre, quand l’afflux d’expatriés atteint son pic ». « Nous restons très attachés au développement au Liban car nous croyons en l’énergie et le potentiel unique que cette scène a à offrir », déclare enfin Claude Saba. « La vie nocturne libanaise fait preuve d’une incroyable résilience… et Beyrouth ne dort jamais, dit-on. »

*Le prénom a été modifié à la demande de l’intéressé