Audrey Azoulay annonce la restauration du Grand Théâtre de Beyrouth

Dans un pays en crise économique et sociale profonde, comment l’Unesco peut-elle maintenir la culture et l’éducation comme priorités, alors même que l’urgence humanitaire domine ?C’est vrai qu’il est difficile de penser à préparer l’avenir quand le quotidien est incertain et difficile. Mais l’éducation et la culture sont fondamentales pour donner aux générations futures plus de chances de vivre en paix. C’est d’ailleurs au cœur même d’une tragédie, dans la nuit profonde de la guerre en 1942, que les ministres de l’Éducation des pays alliés ont réfléchi depuis Londres à la création de ce qui deviendrait l’Unesco. Dans un monde secoué de tensions et de crises, notre organisation a su réaffirmer sa vocation initiale de reconstruction par la culture, l’éducation, les sciences, l’accès à une...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte