Audrey Azoulay annonce la restauration du Grand Théâtre de Beyrouth
Deux jours au Liban, les 3 et 4 septembre, pour rappeler qu’ici plus qu’ailleurs, culture et éducation sont vitales : la directrice générale de l’Unesco dévoile de nouvelles initiatives en faveur du patrimoine et des écoles.
La directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay lors d'une récente visite à Mossoul, en Irak. Photo Unesco
Dans un pays en crise économique et sociale profonde, comment l’Unesco peut-elle maintenir la culture et l’éducation comme priorités, alors même que l’urgence humanitaire domine ?C’est vrai qu’il est difficile de penser à préparer l’avenir quand le quotidien est incertain et difficile. Mais l’éducation et la culture sont fondamentales pour donner aux générations futures plus de chances de vivre en paix. C’est d’ailleurs au cœur même d’une tragédie, dans la nuit profonde de la guerre en 1942, que les ministres de l’Éducation des pays alliés ont réfléchi depuis Londres à la création de ce qui deviendrait l’Unesco. Dans un monde secoué de tensions et de crises, notre organisation a su réaffirmer sa vocation initiale de reconstruction par la culture, l’éducation, les sciences, l’accès à une information librement établie – les quatre piliers...
