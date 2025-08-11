Cinq ans déjà se sont écoulés depuis l’explosion au port le 4 août 2020, on ignore encore qui en furent les auteurs et quelle a été la cause de ce crime du siècle, et surtout pourquoi les efforts menés pour que toute la lumière soit faite pour rendre justice aux victimes et à tous ceux touchés par cette tragédie n’ont pas abouti.

Et dans un pays ou le gain du temps est roi, avec notre justice manipulée par quelques chefs de tribu, il serait difficile d’aboutir à des résultats concrets, surtout s’il est vrai qu’en coulisses on parle d’un quelconque troc.

Dans le dossier des armes illégales, nos responsables, malgré les délais bien précis pour les rendre à l’armée libanaise, font tout pour gagner du temps, ignorant une fois de plus que le pays est en faillite totale et qu’il a besoin d’aide étrangère pour le redresser.

Une aide qui ne viendra jamais sans avoir une économie saine, avec un secteur bancaire propre. Là on se demande comment peut-on croire encore nos parlementaires qui inventent des lois et ne tardent pas à se rétracter, ou à peine publiées, comme la récente loi des loyers, les modifier sans être appliquées. Citons aussi cette nouvelle loi de l’argent « volé » par les banques, une mascarade faite pour faire croire aux dépositaires que leur argent sera récupéré… mais à la saint-glinglin.

Devant cette situation déplorable, et à quelques mois des élections législatives, n’est-il pas temps de réfléchir comment et pour qui voter dans le but d’essayer de changer une caste politique tribale confessionnelle pourrie qui ne fait que gagner du temps pour revenir gouverner de nouveau ?

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.