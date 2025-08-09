Chez Nous : un nouveau souffle sur Sodeco

Depuis la mi-juillet, une maison centenaire entièrement rénovée accueille Chez Nous, le nouveau restaurant de Zahi Rizkallah, au cœur de Sodeco. Un lieu qui se transforme mais, cette fois-ci, ouvert toute la journée.Installé à l’emplacement de l’ancien Sapa et avant ça du Zinc, haut lieu de la vie nocturne beyrouthine, le lieu a été métamorphosé en un espace lumineux et convivial, pensé pour vivre tout au long de la journée. « Je voulais transformer l’endroit pour fonctionner du matin au soir, et qui soit excellent tout au long de la journée, pas uniquement pour l’un des repas », explique le propriétaire. Dès 8 h, la cuisine s’anime : croissants, tartines, sandwichs et options saines composent un petit déjeuner pour tous les goûts.À l’heure du déjeuner, la carte propose salades avec un grand bar à salades où chacun peut se servir, mais...
Depuis la mi-juillet, une maison centenaire entièrement rénovée accueille Chez Nous, le nouveau restaurant de Zahi Rizkallah, au cœur de Sodeco. Un lieu qui se transforme mais, cette fois-ci, ouvert toute la journée.Installé à l’emplacement de l’ancien Sapa et avant ça du Zinc, haut lieu de la vie nocturne beyrouthine, le lieu a été métamorphosé en un espace lumineux et convivial, pensé pour vivre tout au long de la journée. « Je voulais transformer l’endroit pour fonctionner du matin au soir, et qui soit excellent tout au long de la journée, pas uniquement pour l’un des repas », explique le propriétaire. Dès 8 h, la cuisine s’anime : croissants, tartines, sandwichs et options saines composent un petit déjeuner pour tous les goûts.À l’heure du déjeuner, la carte propose salades avec un grand bar à...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.