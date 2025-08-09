Menu
Économie - Restauration

Chez Nous : un nouveau souffle sur Sodeco

Le projet a nécessité un investissement de 600 000 dollars, soutenu par cinq partenaires silencieux, et Zahy Rizkallah comme investisseur majoritaire.

L'OLJ / Par Nada ALAMEDDINE, le 10 août 2025 à 00h00,

Chez Nous : un nouveau souffle sur Sodeco

Photo fournie par le restaurant.

Depuis la mi-juillet, une maison centenaire entièrement rénovée accueille Chez Nous, le nouveau restaurant de Zahi Rizkallah, au cœur de Sodeco. Un lieu qui se transforme mais, cette fois-ci, ouvert toute la journée.Installé à l’emplacement de l’ancien Sapa et avant ça du Zinc, haut lieu de la vie nocturne beyrouthine, le lieu a été métamorphosé en un espace lumineux et convivial, pensé pour vivre tout au long de la journée. « Je voulais transformer l’endroit pour fonctionner du matin au soir, et qui soit excellent tout au long de la journée, pas uniquement pour l’un des repas », explique le propriétaire. Dès 8 h, la cuisine s’anime : croissants, tartines, sandwichs et options saines composent un petit déjeuner pour tous les goûts.À l’heure du déjeuner, la carte propose salades avec un grand bar à salades où chacun peut se servir, mais...
