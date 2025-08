Depuis samedi, plus personne ne l’appelle Ziad Rahbani. Désormais, on dit « Ziad » - comme ça, comme si on le connaissait, comme s’il avait déposé un brevet sur son nom et s’était enfui avec. Et tout le monde comprend.

C’est plus pratique aussi, puisque depuis samedi, tout le monde a quelque chose à dire. Il y a ceux qui pleurent l’artiste ; ceux qui pleurent la mère qui pleure l’artiste ; ceux qui s’auto-congratulent, « tu vois, il soutenait la résistance » ; ceux qui ont un avis sur sa vie, « non mais vraiment, elle n’aurait jamais dû le quitter ». Il y a les encyclopédies vivantes, « tu sais ce que Ziad disait à propos des Libanais ? » ; il y a les novices. Il y a les chiites, les sunnites, les chrétiens, les druzes, et les athées (pour une fois rassemblés)…

Une chose est sûre, Ziad doit avoir l’oreille tendue là où il est, car ici-bas, on n’a pas encore fini de parler de lui. Comment, alors, ne pas vous proposer cette semaine de (re)lire quelques articles à son sujet ? (Et quelques autres sur la scène culturelle, gourmande ou encore sportive libanaise.)

Julia





« Comment consoler celle qui a, des décennies durant, consolé un peuple entier ? Comment lui rendre le tiers de l’amour qu’elle a porté dans son cœur, comme une plaie, pour un Liban qui meurt chaque jour et ne renaît jamais ? Comment lui dire que sa douleur est celle d’une nation ? Qu’elle a perdu deux de ses enfants mais qu’il lui reste des millions d’autres ? ». À l’heure où le Liban disait adieu à Ziad Rahbani, Rita Sassine lui a rendu hommage, ainsi qu’à sa mère, Feyrouz.

C'aurait pu être un samedi soir comme les autres au Red Night, aussi appelé le bar « Abou Elie », au fin fond de la rue Hamra. Mais ce samedi, Ziad Rahbani n’est plus là. Génie artistique et critique qui a conféré à Beyrouth son humour le plus mordant et sa plus grande mélancolie, son nom et ses refrains sont sur toutes les lèvres. Mais déjà, on sait qu’il « continuera à vivre à travers son art et renaîtra » encore et encore. Tasnim Chaaban a recueilli des témoignages.

Il est 11h30, et autour de l’église de la Dormition de Mhaydsé-Bickfaya, le temps se fige. Feyrouz est là. L’étoile du Levant, de nouveau en deuil après avoir perdu son mari et sa fille trop tôt, vient faire ses adieux à un fils avec qui les relations étaient intensément fusionnelles, fougueusement orageuses. Karl Richa et Zeina Antonios vous racontent cette journée de funérailles.

Pendant des décennies, ses chansons ont parlé là où d’autres se taisaient, mêlant l’esprit à la mélancolie, le jazz à la politique, l’Orient à l’Occident. De Abu Ali à Bala Wala Chi en passant par Bema Enno, retour sur cet héritage qu’il nous laisse.

De la région du Koura, vous connaissez probablement les oliveraies à perte de vue et les humbles chapelles en pierre. Mais savez-vous où trouver un café improbable, une glace au goût de l’enfance ou des manakichs ultra fondantes ? Eh bien nous si, et on vous y emmène !

Resté dans l’ombre du yoga pendant des années, le Pilates s’impose aujourd’hui comme une discipline structurée, de plus en plus accessible et en vogue parmi les jeunes comme les plus âgés, au Liban aussi bien qu'à l'étranger. Comment expliquer le succès ? Layal Dagher vous explique.

Une réunion de révolutionnaires en chambre close qui tourne à la débâcle ; une jeune rebelle qui brave un matriarcat accablant pour participer aux manifestations d’octobre 2019 ; un psychologue dépressif en pleine débandade et un humoriste qui aurait appelé de ses vœux la chute d’une météorite pour mettre fin à la situation catastrophique du pays. Voilà les synopsis des quatre courts-métrages à l'affiche au Metropolis. Zoom, avec Zéna Zalzal, sur ce film patchwork qui propose quatre visions singulières d’un Liban en pleine période de chaos.

Cet été, « L’Orient-Le Jour » vous propose de revisiter six collections de couture mythiques qui, chacune à sa manière, ont révolutionné les codes de la fashion sphère contemporaine. Pour ce quatrième numéro, concentration optimale avec Stéphanie Nassar sur la reine grunge des nuits londoniennes, Vivienne Westwood.

Le concept invite à « déconstruire puis reconstruire la cuisine libanaise, tout en respectant le goût » : en avril 2025, L Matbakh a ouvert ses portes dans le quartier animé de Mar Mikhaël, sur la rue d’Arménie. Là-bas, on y allie héritage et innovation, en utilisant les techniques françaises. Découvrez cette nouvelle adresse avec Nagi Morkos.