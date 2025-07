Ziad Rahbani en 10 chansons cultes

Ziad Rahbani n’est plus. Compositeur, dramaturge, pianiste, provocateur, sa voix fut un miroir tendu aux contradictions, aux chagrins et aux absurdités du Liban. Pendant des décennies, ses chansons ont parlé là où d’autres se taisaient, mêlant l’esprit à la mélancolie, le jazz à la politique, l’Orient à l’Occident. Aujourd’hui, alors que le pays est en deuil, nous revisitons 10 de ses morceaux les plus iconiques, des chansons qui ont capturé le pouls du Liban, la désillusion des années d’après-guerre, et l’espoir impossible d’un avenir meilleur. Difficile de réduire une œuvre aussi prolifique, mais ces 10 titres (par ordre non hiérarchique) offrent un aperçu de l’héritage qu’il laisse derrière lui.Abu AliSorti en 1979, « Abu Ali » est un morceau instrumental de 13 minutes qui fusionne...

