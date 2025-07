Pilates : immersion dans une pratique en pleine expansion au Liban

Longtemps pratiquée par une niche, la méthode Pilates connaît dernièrement une expansion croissante au Liban. Resté dans l’ombre du yoga pendant des années, il s’impose aujourd’hui comme une discipline structurée, de plus en plus accessible et en vogue parmi les jeunes comme les plus âgés. Studios spécialisés, investissements non négligeables, clientèle fidèle, « le Pilates est en train de devenir une tendance partout, pas seulement au Liban », affirme à L’Orient-Le Jour Céline Bejjani, fondatrice de Namat Beirut, ouvert en mai 2021. Pour mémoire Au Liban, les femmes s’initient à l’autodéfense « Le Pilates offre un équilibre unique. Il apporte de l’alignement et du contrôle, mais procure aussi des résultats visibles sur le plan physique, souvent plus directement que le yoga »,...

