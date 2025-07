Autour du silence de Feyrouz, le Liban uni fait ses adieux à Ziad Rahbani

Autour d’elle, une horde d'admirateurs aux smartphones levés l'accueille par les flashs qu’elle a longtemps voulu esquiver. La chevelure rousse recouverte d’un voile et les lunettes noires sur le nez, c’est au bras de sa fille Rima, la tête baissée, qu’elle ressurgit tristement sous une pluie d’applaudissements émus. Il est 11 heures 30, et autour de l’église de la Dormition de Mhaydsé-Bickfaya, le temps se fige. Feyrouz est là. L’étoile du Levant, de nouveau en deuil après avoir perdu son mari et sa fille trop tôt, vient faire ses adieux à un fils avec qui les relations étaient intensément fusionnelles, fougueusement orageuses.Dans ce même silence devenu reflet des douleurs d’un pays morcelé, et dans la bâtisse sainte vidée à la demande de la famille, le mythe se recueille, stoïque, noble, devant le...

