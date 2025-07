133 millions. C’est le nombre de bébés nés en 2024 dans le monde.

Pourtant, cette année a été celle de la guerre à Gaza. Celle des conflits au Congo. Celle de la crise humanitaire au Soudan. Même la planète se tord de douleur à son tour.

Sur les bancs de la fac, un professeur m’avait un jour expliqué le paradoxe : « Les êtres humains font et continueront à faire des enfants pour deux raisons. La première, garder une preuve tangible de leur existence. La seconde, réussir à croire que la vie continue.»

Lundi dans la nuit, ma sœur a claudiqué de toutes ses forces jusqu’à la maternité d’Évry-Courcouronnes, en Essonne. Au petit matin, surexcitée, j’empoigne mon téléphone à l'affût de la grande nouvelle. Sur l’écran, trois notifications. « Deux enfants sont morts de malnutrition à Gaza ce matin », « appel manqué de Vicko », « bébé est née ce 22 juillet à 7h25. Elle mesure 52 cm et pèse 3,8 kilos ». Je pleure - de joie je crois. Ses parents l’ont nommée Ava. Vie.

Pour ces moments de joie qui résistent et pour cette vie qui s’obstine, je vous propose, comme tous les week-ends, un peu d’art, des confidences et de belles histoires.

Julia





Il est dramaturge, metteur en scène, réalisateur et acteur. À Avignon, Mohammed el-Khatib livre un théâtre à vif, où s’entrelacent mémoire familiale, conflit israélo-palestinien et récit de l’immigration, pour faire de la scène un acte de rupture politique et de réparation intime. Désormais figure incontournable de la scène internationale, il a accordé un entretien à Rita Bassil lors du festival, pour évoquer son parcours et sa vision d’un théâtre profondément ancré dans le réel.

Vous connaissez son château dans la mer, ses vieux souks et son musée du savon. Mais sauriez-vous où déguster, à Saïda, un petit déjeuner libanais, une pâtisserie artisanale, une limonade pas trop sucrée ? Eh bien nous si, et on vous y emmène !

C’est sans doute la personnalité qui a le plus fait parler d’elle dans les cercles confidentiels de l’entertainment national ces derniers mois. Interprète prolifique de pop sucrée ou d’hymnes patriotiques engagés, actrice à la filmographie délicate, Carole Samaha a répondu aux questions de Karl Richa. Ensemble, ils évoquent vie professionnelle et privée, souvent enchevêtrées.

Neuf longues années après la destruction de 2 000 de ses robes, la créatrice libano-américaine Reem Acra vient d'obtenir gain de cause. Le groupe immobilier Chetrit doit lui verser 38,7 millions de dollars de dommages et intérêts. Retour sur cette affaire, avec Sylviane Zehil.

Chaque semaine, nous demandons à une personnalité de se prêter au jeu de l’interview décalée. L’idée : répondre à des questions légères, parfois farfelues, en lien ou non avec son domaine de prédilection. C’est aujourd’hui Nâdiya, chanteuse incontournable des années 2000, qui tente un come-back sur scène. Mais avant, elle décroche l’appel de Raphaël Abdelnour.

Trois jours de festivités et des robes Élie Saab comme s’il en poussait sur les arbres ! Le mariage, le 18 juillet, du deuxième fils du grand couturier a fait le buzz par la somptuosité des tenues réalisées et la présence d’une large brochette de vedettes à tous les événements. Fifi Abou Dib vous conte cette union, comme si vous y étiez.

6 juillet 1997. L’atmosphère est feutrée, l’assistance triée sur le volet et les coulisses en ébullition. En ce soir caniculaire parisien, Gianni Versace fait, sans le savoir, sa révérence au monde. Retour, avec Fifi Abou Dib, sur sa dernière collection, qui participé à révolutionner les codes de la fashion sphère contemporaine.