Reem Acra à New York : justice rendue à la créatrice libanaise après la destruction de 2 000 robes

C’est une victoire aussi éclatante que son travail. La créatrice de mode libano-américaine Reem Acra, icône de l’élégance nuptiale et favorite des célébrités mondiales, vient d’obtenir gain de cause dans une longue bataille judiciaire : un tribunal de Manhattan a ordonné au groupe immobilier Chetrit de lui verser 38,7 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce jugement met un terme à neuf années de procédure, déclenchée par un incendie survenu en mars 2014 dans un immeuble voisin de son atelier new-yorkais, qui avait irrémédiablement endommagé plus de 2 000 robes de luxe, ainsi qu’un patrimoine inestimable de créations et d’archives.L’élégance comme signatureOriginaire de Beyrouth, formée à l’Université américaine (AUB) puis à la Fashion Institute of Technology de New York et à Paris, Reem...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte