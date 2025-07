Nâdiya : J’ai campé avec les Casques bleus au Liban-Sud

M. et Mme Zighem ont toujours regardé la télé libanaise. Ce couple d’Algériens se branchait souvent sur la LBCI et, dans les années 2000, ne loupait jamais un prime de la Star Academy panarabe. Surpris, ils tombaient parfois sur leur petite Nadia, énergique et fière, électrisant le public de ses chansons martiales.À l’époque, leur progéniture rayonnait en France, et même au-delà. Pas en tant que Nadia Zighem, mais « Nâdiya ». Pourquoi cette orthographe ? Nâdi, en arabe, « celui qui appelle ». Ya, particule qu’on place devant Allah pour s’adresser à lui…« Voilà ! » sourit l’artiste en fournissant l’explication à cette question prévisible, un brin idiote. Les références mystiques se glissent dans chaque réponse de la chanteuse emblématique d’une génération, qui opère un come-back à 52 ans....

